Zväz reaguje na obvinenia zlatého Metelku a jeho rozhodnutie už nepretekať za Slovensko

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – V ostatných dňoch rezonuje slovenským športovým svetom kauza paracyklistu Jozefa Metelku, ktorý po neúspešných nedeľňajších cestných pretekoch na MS v paracyklistike v Juhoafrickej republike obvinil vedenie výpravy z toho, že mu nepodali potrebné informácie k súťaži, a preto on finišoval namiesto štrnásteho kola už v jedenástom.

Stanovisko Slovenského zväzu cyklistiky

V piatok si pritom vyjazdil zlato v časovke jednotlivcov. Už v utorok sa za trénera Branislava Režňáka postavil Slovenský paralympijský výbor (SPV) aj Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ).

V stredu svojou troškou prispel aj Slovenský zväz cyklistiky (SZC), ktorý Metelka v predchádzajúcom období obviňoval z nečinnosti v súvislosti s jeho vôľou štartovať na vrcholných svetových podujatiach s elitným pretekármi.

„Gratulujeme Jozefovi Metelkovi k získaniu zlatej medaily v časovke na majstrovstvách sveta v paracyklistike v Juhoafrickej republike. Tešíme sa, že sa mu darí. Hoci fakty ohľadom jeho rozhorčenia nesúvisia s naším zväzom, keďže sa Jozef Metelka spomína aj v súvislosti s cyklistikou, považujeme za potrebné doplniť niektoré informácie. Z hľadiska slovenskej štruktúry športu, v našom prípade paracyklisti podliehajú Slovenskému paralympijskému výboru a Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov, nie Slovenskému zväzu cyklistiky. Týka sa to aj financovania, získavania dotácii za dosiahnuté výsledky aj ich následného prerozdeľovania. Rovnako tak organizačného a logistického zabezpečenia pretekov – či už ide o Svetové poháre alebo MS. Keďže Slovenský zväz cyklistiky nie je poberateľom žiadnej dotácie za výsledky dosiahnuté v tomto odvetví, nie je ani oprávnený ďalej prerozdeľovať financie do tohto odvetvia. Paracyklistika je ako odvetvie zaradená pod Slovenský zväz cyklistiky z dôvodu, že je jedným z odvetví Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). A tak, aby mohli pretekári participovať na svetových podujatiach tohto odvetvia, majú licenciu SZC, ktorá je zároveň licenciou UCI. V tomto považujeme spoluprácu so SPV a ich zástupcom pre cyklistiku Branislavom Režňákom za profesionálnu, férovú a konštruktívnu,“ uvádza sa v stanovisku SZC, ktoré agentúre SITA poskytla PR manažérka Katarína Ďurková.

Vyjazdenie UCI bodov

Jozef Metelka v minulosti viackrát vyjadril túžbu štartovať v pretekoch kategórie elite a vedenie SZC s ním o tom rokovalo.

„Upozornili sme ho však na fakt, že v elitnej dráhovej cyklistike platia určité pravidlá kvalifikácie na MS a Svetové poháre. Tou vstupenkou je poradie vo svetovom rebríčku na základe počtu bodov UCI,“ priblížil situáciu reprezentačný tréner dráhovej cyklistiky SZC Michal Rohoň.

Podľa tlačovej správy cyklistického zväzu mal Metelka možnosť podieľať sa v aktuálnej sezóne na vyjazďovaní UCI bodov, dostal ponuku byť súčasťou reprezentačného tímu za rovnakých podmienok ako ďalší športovci a vyjazdiť si miestenku na SP a MS. „Na predošlých MS nemohol štartovať len z jediného dôvodu, hoci sme preňho žiadali ústupok na UCI. A tým bol nedostatok bodov UCI, ktoré si Jožko Metelka v sezóne nevyjazdil. Nie preto, žeby mu v tom niekto z našej strany bránil,“ dodal Michal Rohoň.

Prezident SZC Peter Privara v závere tlačovej správy uviedol: „Snažili sme sa vychádzať Jozefovi Metelkovi v ústrety v medziach kompetencií nášho zväzu. Z našej strany má za svoje dosiahnuté výsledky uznanie a rešpekt. Vravel som to aj v minulosti, vravím to aj dnes. Jeho avízo odchodu z krajiny nekomentujem, je to jeho rozhodnutie. V mene nášho zväzu mu i naďalej prajeme veľa šťastia, športových i osobných úspechov.“