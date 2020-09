Zvážte cestu do Maďarska a Rakúska, ministerstvo vydalo odporúčania v súvislosti s COVID-19

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vydalo cestovné odporúčanie v súvislosti s ochorením COVID-19 na základe opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR pre všetky krajiny.

Uvoľnený hraničný režim

Naďalej platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z Austrálie, Bulharska, Cypru, Číny (tiež osobitných administratívnych oblastí Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Grécka, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

Rastúca intenzita COVID-19

Z dôvodu rastúcej intenzity výskytu ochorenia COVID-19 ministerstvo odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania (2. stupeň) do nižšie uvedených regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom: Rakúsko – Viedeň, Tirolsko, Vorarlberg, Niederoesterreich, Oberoesterreich; Maďarsko – Budapest, Fejer, Pest, Gyor-Moson-Sopron, Baranya, Csongrad, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Komarom-Esztergom, Nograd, Somogy, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Tolna, Veszprem, Zala; Poľsko – Malopoľské vojvodstvo; Bulharsko – Blagoevgrad, Kardzhali, Smolyan; Grécko – Attiki, Voreio Agaio; Taliansko – Liguria, Sardínia, Trento; Slovinsko – Koroska, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-Notranjska, Savinjska.

Ďalej výstraha platí pre Estónsko – Harju Maakond, Ida-Viru Maakond, Voru Maakond; Litva – Taurages Apskritis; Dánsko – Hovedstaden, Nordjylland, Sjaelland, Syddanmark; Nórsko – Oslo, Vestland, Viken; Švédsko – Dalarnas Lan, Hallands Lan, Jonkopings Lan, Kronobergs Lan, Orebro Lan; Írsko – Dublin, Mid-East, Mid-West, Midland; Spojené kráľovstvo: Anglicko – Londýn, North East, North West, East Midlands, West Midlands, Yorkshire and the Humber, Severné Írsko; Škótsko – Greater Glasgow And Clyde, Borders, Lanarkshire; Wales – Aneurin Bevan, Cwm Taf, Powys.

Červené Česko a zvážte aj Maďarsko a Rakúsko

Z dôvodu rastúcej intenzity výskytu ochorenia COVID-19 v Maďarsku a Rakúsku, ministerstvo „dôrazne odporúča“ zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Maďarska a Rakúska a cestovať len v naliehavých prípadoch a zároveň upozorňuje, že Česká republika sa od 18. septembra nenachádza na zozname menej rizikových krajín.

„V nadväznosti na dočasné odporúčanie necestovať do Českej republiky odporúčame preveriť si rozsah výnimiek v predmetnom opatrení, pri ktorých po príchode z Českej republiky nie je nutná izolácia alebo negatívny test na koronavírus,“ uvádza ministerstvo.

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom sú ľudia povinní zaregistrovať sa na webe a prihlásiť sa telefonicky alebo elektronicky na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou.

„Počas trvania domácej izolácie na území Slovenskej republiky platí povinnosť prezentovať na vyžiadanie príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky potvrdenie o registrácii na webe ehranica,“ dodáva rezort.

Dobrovoľná registrácia

V prípade izolácie po návšteve krajiny Európskej únie neuvedenej v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom je možné ju ukončiť bez vykonania laboratórneho testovania dovŕšením 10. dňa izolácie bez príznakov.

Vyhnúť sa domácej izolácii je možné preukázaním negatívnym RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenska, nie starším ako 72 hodín.

Ministerstvo tiež odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle ministerstva, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

V prípade núdze sa môžu Slováci obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza alebo priamo na MZVEZ (02 5978 5978).