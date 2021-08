Zvažujete nad zmenou mobilného operátora? 4ka začala ponúkať dotované mobilné telefóny a paušály už od 4 eur

S príchodom nového školského roka prináša mobilný operátor 4ka viaceré prekvapenia a ponuku, aká tu ešte nebola. Ceny všetkých nových paušálov na prvý mesiac skresal na obľúbenú cenu 4 eurá a rovnako výhodné bonusy prináša pre tých, ktorí si s paušálom kúpia aj nový mobil.

Nová SLOBODA len za štvorku

Neviete sa rozhodnúť, aký paušál potrebujete a či vám stačí 300 minút alebo potrebujete až nekonečno? Neviete, koľko predátujete a či je 10 GB veľa alebo málo? 4ka vám výber uľahčí. Na prvý mesiac zaplatí zákazník najmladšieho operátora za nový paušál iba 4 eurá.

Ponuka platí pre každého, kto si do 31.10.2021 kúpi novú SIM kartu alebo požiada o prenos čísla cez e-shop 4ka.sk a zároveň si vyberie ktorýkoľvek z nových paušálov SLOBODA, SLOBODA+ či SLOBODA DÁTA. „Samozrejme, môžete si vyskúšať akúkoľvek SLOBODU a na ďalší mesiac si vybrať inakšiu. Ak zistíte, že potrebujete viac či menej dát alebo minút a SMS, jednoducho siahnete po novom paušále, aký potrebujete. V 4ke dávame jednoducho zákazníkom slobodu,“ hovorí vedúci produktového oddelenia 4ky Marek Jánošík.

SIM kartu objednanú cez e-shop doručí zadarmo kuriér Slovenskej pošty na druhý pracovný deň. Zákazníci, ktorí si do 4ky zároveň prenesú svoje telefónne číslo, dostanú k svojej SLOBODE+ alebo SLOBODE DÁTA od operátora pri pravidelnej obnove zľavu 2 eurá z paušálu mesiac čo mesiac.

Bonus na telefón až do 210 eur

V prípade, ak si zákazník spolu s paušálom SLOBODA alebo SLOBODA+ na faktúru vyberie v e-shope 4ka.sk aj nový mobilný telefón, získa ho omnoho výhodnejšie. V závislosti od paušálu a počtu mesačných platieb za telefón môže ušetriť až 210 eur.

Bonus na telefón zákazník nedostáva okamžite, ale v podobe mesačnej zľavy na každej jednej faktúre počas celej doby úhrady mesačných platieb za telefón. Koľko presne ušetrí, zistí zákazník už pri transakcii cez e-shop v nákupnom košíku.

„Vysvetlime si to na príklade – ak si zákazník vyberie paušál SLOBODA NEKONEČNO+ na 24 mesiacov a zároveň nový iPhone SE (2020), mesačne zaplatí s týmto bonusom na telefón iba 35, 25 eur. Inak by platil 42, 25 eur. A to sa bavíme, že v tej cene má nekonečné minúty, SMS i dáta, to naozaj nie je zlá cena,“ hovorí Andrea Čagalová, senior produktová manažérka 4ky.

Aktuálne ponúka 4ka cez svoj e-shop 20 rôznych telefónov, pričom dlhodobo zákazníci najčastejšie venujú svoju pozornosť značkám Xiaomi, Apple či Huawei. Na prvých priečkach za júl 2021 sú Xiomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 9T či Apple iPhone SE (2020).

