Zväzy a riadiace orgány profisúťaží vítajú návrat fanúšikov do hľadísk, basketbalistom sa nepáčia podmienky

Už od utorka môžu po dlhom čase zavítať do hľadísk slovenských športovísk na zápasy najvyšších domácich súťaží v basketbale, hádzanej, ľadovom hokeji a futbale aj fanúšikovia.

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) totiž pod vplyvom zlepšujúcej sa situácie okolo pandémie koronavírusu v krajine povolil konanie hromadných podujatí v prípade profesionálnych súťaží vo vybraných športoch aj s prítomnosťou obecenstva.

Počet divákov na podujatí nesmie prekročiť 25 percent celkovej kapacity na sedenie, zároveň počet divákov môže byť maximálne dvetisíc v exteriéri a tisíc v interiéri, pričom organizátor musí vedieť preukázať počet prítomných osôb a na 30 dní musí viesť detailnú evidenciu divákov.

Musia mať PCR alebo LAMP test

Na tribúny môžu prísť len diváci s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín a zároveň antigénovým testom nie starším ako 12 hodín. Organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu, pričom musia sedieť v každom druhom rade.

Pri príchode a odchode musia diváci dodržiavať dvojmetrové odstupy s výnimkou členov spoločnej domácnosti. Po celý čas podujatia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a zároveň nie je dovolené konzumovať jedlá ani nápoje.

Basketbalisti majú výhrady

Fanúšikovia by teoreticky mohli prísť už na stredajšie basketbalové zápasy – semifinále play-off mužskej SBL vo Svite a Bratislave či finále ženskej extraligy v Piešťanoch.

„Sme radi, že kompetentní myslia na to, ako vrátiť divákov na tribúny a na športoviská. Zároveň podmienky, ktoré ustanovuje vyhláška sú v podstate nesplniteľné, ak štát nebude dotovať PCR testy pre športových fanúšikov. V tejto neľahkej dobe platiť desiatky eur len za testy, plus cenu lístka, aby sa človek mohol ísť pozrieť na basketbal, je pre deväťdesiatpäť percent ľudí nemysliteľné. Je nešťastné, že výnimku nemajú ani ľudia zaočkovaní už aj druhou dávkou, ktorých je na Slovensku aktuálne zhruba 350-tisíc. Vravím, je to dobrý začiatok, ale neviem, koľko ľudí sa za týchto podmienok dostaneme do basketbalových hál,“ uviedol generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Andrej Kuffa na webe SBA.

Návrat fanúšikov bol prioritou

Vo štvrtok 29. apríla štartuje finálová séria hokejovej extraligy medzi Zvolenom a Popradom. A už na prvom súboji by nemali chýbať ani priaznivci v hľadisku.

„Fanúšikovia sú pre profesionálny hokej veľmi dôležití. Ako sme už avizovali pred začiatkom play-off, ich postupný návrat na tribúny bol pre nás prioritou. Už viac týždňov zástupcovia profesionálneho športu intenzívne komunikovali s predstaviteľmi príslušných inštitúcií. Tešíme sa, že si zainteresovaní vypočuli všetky argumenty a v zlepšujúcej sa pandemickej situácii povolili aj účasť divákov na športových podujatiach. Pre finalistov extraligy je to nový impulz. Naďalej však apelujeme na fanúšikov, aby dodržiavali všetky opatrenia, keďže boj s koronavírusom sme ešte nevyhrali. V APHK veríme, že kluby napokon dostanú aj kompenzácie za výpadky zo vstupného, ktoré boli v tejto sezóne citeľné. Súťažný ročník sa odohral len vďaka veľkej obetavosti majiteľov klubov a partnerov,“ uviedla riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdiová.

Iniciatíva podnietila úrad

Uvedené uvoľňovanie potešilo aj prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana. „Sme veľmi radi, že iniciatíva, ktorú sme realizovali v kooperácii s vedcami a členmi konzília odborníkov, podnietila Úrad verejného zdravotníctva k povoleniu účasti divákov na hromadných podujatiach aj v ďalších športoch či odvetviach. V našom projekte budeme pokračovať tak, ako sme navrhli, aby sme si vedeli vyhodnotiť efektivitu a vykonateľnosť testovania pred hromadným podujatím a na základe výsledkov pripraviť plán účasti divákov na hokejových zápasoch v rôznych pandemických fázach v budúcnosti,“ uviedol Šatan.

V ľadovom hokeji sa uvedené povolenie týka iba extraligy. Slovenská reprezentácia v príprave na MS v Lotyšsku víkendové súboje v Piešťanoch proti výberu Rakúska absolvuje bez fanúšikov.

Futbal sa hrá pre ľudí

Pred fanúšikmi by sa mali hrať už aj víkendové zápasy futbalovej Fortuna ligy. „Sme radi, že diváci sa môžu vrátiť na štadióny, je to dobrá správa. Futbal sa hrá pre ľudí a tí už na tribúnach veľmi chýbali. Vyhláškou sa budeme zaoberať a fanúšikov budeme o podrobnostiach informovať prostredníctvom nášho webového sídla,“ povedala hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Monika Jurigová podľa oficiálneho webu zväzu.

Vyhláška ÚVZ SR povolila prítomnosť divákov aj na zápasoch volejbalovej extraligy mužov a žien či v ľadovom hokeji v nadnárodnej Ice Hockey League, tieto súťaže sa však už skončili, a tak sa ich uvedené netýka.