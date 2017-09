Zverejnili doteraz nevydanú verziu piesne Fantasy od Georgea Michaela

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Fanúšikovia zosnulého anglického speváka Georgea Michaela si môžu vypočuť doteraz nevydanú verziu skladby Fantasy. Pieseň je novým spracovaním rovnomennej nahrávky z albumu Faith z roku 1987.

Legendárny spevák, ktorý zomrel vlani v decembri vo veku 53 rokov, na skladbe spolupracoval s americkým hudobníkom a producentom Nileom Rodgersom. Novinku si Michaelovi priaznivci môžu vypočuť napríklad na službe YouTube. Bude sa nachádzať aj na reedícii jeho druhého štúdiového albumu, ktorá vyjde 20. októbra pod názvom Listen without Prejudice/MTV Unplugged.

Pri príležitosti vydania reedície spoločnosť Sony Music objednala dokument o Michaelovi, ktorého rozprávač bude on sám. Na projekte s názvom Freedom sa podieľali spomínaný Rodgers, Liam Gallagher, Elton John či Mark Ronson.

George Michael

* vlastným menom Georgios Kyriacos Panagiotou, založil v roku 1981 spolu s Andrewom Ridgeleyem popové duo Wham!, ktoré sa preslávilo predovšetkým hitmi Last Christmas alebo Wake Me Up Before You Go-Go.

V roku 1987 sa Michael vydal na sólovú dráhu, pričom vydal štúdiovky Faith (1987), Listen Without Prejudice Vol. 1 (1990), Older (1996), Songs From The Last Century (1999), Patience (2004) či živú nahrávku Symphonica (2014). Celosvetovo predal viac ako 100 miliónov kópií albumov.

Medzi jeho najúspešnejšie single patria skladby ako napríklad Faith, Careless Whisper, A Different Corner, I Want Your Sex, One More Try, Don’t Let The Sun Go Down On Me (feat. Elton John), Somebody To Love (feat. Queen), Jesus To A Child alebo Fastlove.

Magazín Billboard ho zaradil na 40. miesto rebríčka 100 najúspešnejších interpretov všetkých čias. Počas kariéry získal napríklad dve Grammy, tri BRIT Awards či tri American Music Awards.

Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.