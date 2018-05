Zverejnili káder sezóny Ligy majstrov, Cristianovi Ronaldovi robia spoločnosť Salah a Messi

NYON 28. mája (WebNoviny.sk) – Španielsky klub Real Madrid, šampión súťaže, má s ôsmimi hráčmi výrazné zastúpenie v 18-člennom kádri sezóny futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 podľa technických pozorovateľov Európskej futbalovej únie (UEFA).

Traja hráči z FC Liverpool

Zverenci Zinedina Zidana zvíťazili v sobotňajšom finále v Kyjeve 3:1 nad hráčmi anglického FC Liverpool. Tretíkrát v novodobej histórii súťaže (od roku 1992, pozn.) a štvrtýkrát v priebehu ostatných piatich sezón získali do klubovej vitríny „ušatú trofej“. Neúspešný finalista dodal do kádra troch futbalistov, dvoch zástupcov majú zdolaní semifinalisti AS Rím a Bayern Mníchov.

Brankársku dvojicu utvorili šampión Keylor Navas a Alisson Becker z AS Rím. Traja zo šiestich obrancov sú z Realu Madrid (Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane), doplnili ich Joshua Kimmich (Bayern Mníchov), Giorgio Chiellini (Juventus Turín) a Virgil van Dijk (FC Liverpool).

Do tímu aj trio stredopoliarov z Realu Madrid

Madridský „biely balet“ taktiež dodal trio stredopoliarov (Casemiro, Luka Modrič, Toni Kroos), zvyšnými dvoma záložníkmi vo výbere sú Kevin De Bruyne (Manchester City) a James Rodríguez (Bayern Mníchov).

Najlepšiemu svetovému futbalistovi Cristianovi Ronaldovi (Real Madrid) robí v útoku spoločnosť liverpoolská dvojička Roberto Firmino a Mohamed Salah, Edin Džeko z AS Rím a Lionel Messi z FC Barcelona.

Technickými pozorovateľmi UEFA v Kyjeve boli Poliak Jerzy Engel, Nemec Thomas Schaaf, Fín Mixu Paatelainen, Dán Peter Rudbaek, Rumun Christian Chivu a Škót David Moyes.