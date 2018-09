Zverejnili nominácie na Ceny SOZA 2017, najhranejšou skladbou môže byť aj Where Did You Go

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) oznámil nominácie na Ceny SOZA za rok 2017. Ocenenia sú pritom tradične rozdelené na štatistické a honorárne. Prvé spomínané ceny SOZA udeľuje za najúspešnejšie skladby, zvukové nosiče, či najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní.

Víťaz môže byť len jeden

„Nejde o nominácie v pravom slova zmysle, pretože o tom, kto sa dostal medzi trojicu najlepších, rozhodla naozaj štatistika, ktorú sme za rok 2017 spracovali, je to teda čosi ako shortlist celkových výsledkov. Víťaz môže byť naozaj len jeden, ale myslím si, že je dobré zviditeľniť aj tých, ktorí sa ocitnú na symbolických stupňoch víťazov,“ vyjadril sa predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr.

Cenu SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel môžu dostať Peter Dudák, Václav Patejdl alebo Ivan Tásler, v textárskej kategórii zase Boris Filan, Vladimír Krausz či Kamil Peteraj. Za najúspešnejšieho mladého autora môžu vyhlásiť Celeste Buckingham, Emmu Drobnú alebo Martina Haricha.

O Cenu SOZA za najhranejšiu skladbu sa uchdázajú Smile, Where Did You Go a Words, pričom je to po prvý raz, čo sa do trojice najlepších skladieb dostali počiny v anglickom jazyku.

Trofej vytvorila Jana Brisudová

V kategórii Cena SOZA za zvukový nosič figurujú Horkýže Slíže, Peter Lipa s Milanom Lasicom a Korben Dallas. O trofej za najvyšší podiel domáceho repertoára vo vysielaní bojujú Rádio Lumen, Rádio SiTy a Rádio 7

O honorárnych cenách rozhodla dozorná rada SOZA a mená laureátov, oznámila už skôr. Sú nimi Marika Gombitová, Kamil Peteraj, Ján Zimmer a Ivan Dubecký.

Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 20. septembra v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave. Víťazi si odnesú trofej v podobe bronzovej plastiky s názvom Eurydika od sochárky Jany Brisudovej. Informácie agentúre SITA poskytla Andrea Čurná zo spoločnosti WooWoo.