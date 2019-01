Zverejnili nominácie na Oscara, medzi kandidátmi je speváčka Lady Gaga aj film Bohemian Rhapsody

LOS ANGELES 22. januára (WebNoviny.sk) – Zoznamu kandidátov v 91. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied vládnu snímky Favoritka a Roma, ktoré majú v hre po desať nominácií.

Osem filmov

Po osem si vyslúžili Zrodila sa hviezda a Vice, sedem má Čierny panter, šesť BlacKkKlansman a po päť získali Bohemian Rhapsody a Zelená kniha. Práve jeden zo spomenutých ôsmich titulov pritom získa aj Oscara pre najlepší film.

Nominácie v utorok v priamom prenose zo sídla Akadémie v Beverly Hills vyhlásili Kumail Nanjiani a Tracee Ellis Ross. Oscary rozdajú 24. februára v hollywoodskom Dolby Theatre.

Čiernobiela mexická dráma Roma má šancu získať ceny v kategóriách Najlepší film, Najlepší cudzojazyčný film, Réžia (Alfonso Cuarón), Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Yalitza Aparicio), Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Marina de Tavira), Pôvodný scenár, Kamera, Výprava, strih a mix zvuku.

Maximálne deväť cien

Favoritka má síce desať nominácií, získať však môže maximálne deväť cien, keďže v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe ju zastupujú dve uchádzačky – Emma Stone a Rachel Weisz. Ďalšie nominácie si historická snímka vyslúžila v kategóriách Najlepší film, Réžia (Yorgos Lanthimos), Pôvodný scenár, Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Olivia Colman), Kamera, Kostýmy, Strih a Výprava.

O cenu za réžiu sa okrem Cuaróna a Lanthimosa uchádzajú aj Spike Lee (BlacKkKlansman), Adam McKay (Vice) a Pawel Pawlikowski (Studená vojna). Pôvodné scenáre zas môžu vyniesť ceny aj tvorcom snímok Zelená kniha, Vice a Prvý napravený.

V kategórii adaptovaných scenárov americkí akademici nominovali tvorcov filmov If Beale Street Could Talk, Can You Ever Forgive Me?, Zrodila sa hviezda, BlacKkKlansman a The Ballad of Buster Scruggs.

Najlepší herci podľa akadémie

Herecké výkony v hlavných úlohách vyniesli okrem Aparicio nominácie aj Glenn Close (Manželka), Olivii Colman (Favoritka), Lady Gaga (Zrodila sa hviezda) a Melisse McCarthy (Can You Ever Forgive Me?). Za vedľajšie roly zas okrem spomínaných nominovali aj Amy Adams (Vice) a Reginu King (If Beale Street Could Talk).

V kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe sa o prestížnu trofej uchádzajú Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (Zrodila sa hviezda), Viggo Mortensen (Zelená kniha) a Willem Dafoe (Pri bráne večnosti).

Vedľajšie úlohy vyniesli nominácie pätici Mahershala Ali (Zelená kniha), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?), Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Elliott (Zrodila sa hviezda) a Sam Rockwell (Vice).

Udelia aj cenu pre cudzojazyčný film

V kategórii cudzojazyčných filmov nominovali nemeckú snímku Werk ohne Autor (anglický názov: Never Look Away), japonských Zlodejov, libanonský Kafarnaum, poľskú Studenú vojnu a spomínanú mexickú Romu. Cenu pre najlepší dokumentárny film môžu získať Free Solo, Hale County This Morning, This Evening, Minding the Gap, O otcoch a synoch a RBG.

Najlepším animovaným filmom sa stane jeden z pätice Rodinka Úžasných 2, Ralph búra internet, Spider-Man: Paralelné svety, Psí ostrov a Mirai no mirai. Informácie pochádzajú z webstránky www.oscars.org.