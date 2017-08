Zverejnili prvú mapu temnej hmoty vo vesmíre

LONDÝN 4. augusta (WebNoviny.sk) – Vedecký tím tvorený 400 odborníkmi z celého sveta zverejnil vôbec prvú mapu temnej hmoty vo vesmíre. Vesmír pozostáva z deväťdesiatich šiestich percent práve z temnej hmoty a temnej energie a iba štyri percentá tvorí nám známa bežná hmota.

Napriek tomu vedci stále nemajú ani tušenie, čo temná hmota a temná energia predstavujú a ako fungujú. Projekt zmapovania vesmíru s dôrazom na hľadanie temnej hmoty by mohol podľa vedcov pomôcť k nájdeniu odpovede.

Zaznačených 26 miliónov galaxií

Aktuálna prvá verzia mapy zobrazuje len menší výsek vesmíru, je na nej zaznačených 26 miliónov galaxií. Vedci združení v Asociácii temnej energie (DES), ktorá za výskumom stojí, plánujú mapu priebežne rozširovať a vo finálnej fáze by mala zobrazovať 300 miliónov galaxií a tisíc supernov.

“Temná hmota a temná energia sú možno jednou z najväčších záhad vo svete vedy. Táto otázka vzbudzuje u vedcov veľký záujem, pretože je to prevratný objav. V skutočnosti stále nevieme, o čo vlastne ide,” cituje BBC šéfa výskumného tímu, Ofera Lahava z University College London.

Materiál pre nového Einsteina

Temnú hmotu nie je vidieť a nedá sa pozorovať priamo, vedci sa snažia určovať jej prítomnosť len pomocou pozorovania bežnej hviezdnej hmoty a deformácií svetla, ktoré temná hmota spôsobuje.

Projekt mapovania temnej hmoty vo vesmíre sa uskutočňuje už od roku 2004 a zúčastňuje sa na ňom 26 inštitúcií zo siedmich krajín.

“Nemôžeme to len tak uzavrieť s tým, že nevieme, o čo ide. Musíme sa to snažiť zistiť. Keď ukončíme náš výskum a zmapujeme 300 miliónov galaxií a tisíc supernov, možno poskytneme potrebný materiál pre nového Einsteina, ktorý nám povie, čo to všetko znamená a prečo vesmír vyzerá tak, ako vyzerá,” hovorí Lahav.