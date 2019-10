Zverejnili rebríček najbohatších miest sveta, v prvej trojke aj San Francisco

New York, v ktorom žije 65 miliardárov a vyše 380 tisíc milionárov, je najbohatším mestom sveta.

Vyplýva to z novej správy firmy New World Wealth, ktorá rebríček miest zostavila na základe súkromného majetku, vrátane nehnuteľností, finančnej hotovosti, akcií a podielov, ktoré vo firmách vlastnia jednotlivci. Toto bohatstvo v New Yorku firma vyčíslila na tri bil. USD.

V top trojke aj Tokio a San Francisco

Na druhom mieste je s veľkým odstupom Tokio (2,5 bil. USD). Nasledujú San Francisco (2,4 bil. USD) a Londýn (2,4 bil. USD).

Piatym najbohatším mestom sveta je Peking so súkromným majetkom v sume 2,1 bil. USD, pričom ihneď za ním je čínske finančné centrum Šanghaj (1,9 bil. USD). Informuje o tom portál foxbusiness.com.

Melbourne a Naí Dillí porastú

Správa spomína aj mestá, ktoré si treba všímať v najbližších desiatich rokoch, keďže sa očakáva prudký rast ich bohatstva. Patrí k ním austrálske Melbourne a indické Naí Dillí.

Podľa správy New World Wealth je bohatstvo „oveľa lepším meradlom“ zdravia ekonomiky ako hrubý domáci produkt, ktorý je statickejším ukazovateľom a má tendenciu medziročne sa iba mierne meniť.

(1 EUR = 1,1043 USD)