Zverejnili užší výber kníh bojujúcich o Booker Prize, víťaza vyhlásia v Londýne

Zoznam kníh bojujúcich o prestížnu literárnu Booker Prize sa zúžil na šesť titulov. Dostali sa medzi ne napríklad diela víťaza Pulitzerovej ceny Američana Richarda Powersa či dvojnásobného nominanta na Booker Prize Damona Galguta z Juhoafrickej republiky. Naopak nobelista Kazuo Ishiguro sa medzi finalistov tento rok nedostal. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Na shortlist sa tento rok dostali tri knihy amerických autorov a po jednej tam majú spisovatelia zo Spojeného kráľovstva, Srí Lanky a spomenutej Juhoafrickej republiky. Booker Prize 2021 môžu získať Patricia Lockwood (No One is Talking About This), Maggie Shipstead (Great Circle), Nadifa Mohamed (The Fortune Men), Anuk Arudpragasam (A Passage North) a spomenutí Damon Galgut (The Promise) a Richard Powers (Bewilderment).

Booker Prize po prvý raz udelili v roku 1969. Cenu môže získať autor akejkoľvek národnosti píšuci v anglickom jazyku, ktorého dielo vyšlo vo Veľkej Británii alebo v Írsku.

Víťaza ceny, ktorú dopĺňa finančná odmena 50-tisíc libier, vyhlásia 3. novembra v Londýne.