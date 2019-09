Zverejnili užší výber kníh bojujúcich o prestížnu Man Booker Prize

Zoznam kníh bojujúcich o prestížnu literárnu Man Booker Prize sa zúžil na šesť titulov. O prestížnu literárnu cenu súťažia aj tituly predošlých držiteľov Salmana Rushdieho a Margaret Atwood.

Okrem nich sa do užšieho výberu dostali aj diela Bernardine Evaristo, Chigozieho Obiomu, Elif Shafak a Lucy Ellmann.

Rushdie získal Man Booker Prize v roku 1981 za román Deti polnoci a v aktuálnom ročníku sa o trofej uchádza s knihou Quichotte.

Atwood cenu vynieslo v roku 2000 dielo The Blind Assassin (v češtine vyšlo ako Slepý vrah, pozn. SITA).

Tento rok je v shortliste pokračovanie jej populárneho románu Príbeh služobníčky, ktorý jej v roku 1986 tiež vyniesol nomináciu na Man Booker Prize. Tohtoročná novinka má názov The Testaments.

O tohtoročných súťažných tituloch rozhodujú porotcovia a porotkyne Peter Florence, Liz Calder, Xiaolu Guo, Afua Hirsch a Joanna MacGregor. Tí mali na výber zo 151 titulov, z ktorých následne vybrali longlist 13 diel.

Víťaza ceny, ktorý dostane 50-tisíc libier (v prepočte zhruba 55 000 eur), vyhlásia 14. októbra.

Man Booker Prize po prvý raz udelili v roku 1969. Cenu môže získať autor akejkoľvek národnosti píšuci v anglickom jazyku, ktorého dielo vyšlo vo Veľkej Británii alebo v Írsku. Vlani cenu získala severoírska autorka Anna Burns za román Mliekar.

Shortlist titulov bojujúcich o Man Booker Prize 2019

Margaret Atwood – The Testaments

Lucy Ellmann – Ducks, Newburyport

Bernardine Evaristo – Girl, Woman, Other

Chigozie Obioma – An Orchestra of Minorities

Salman Rushdie – Quichotte

Elif Shafak – 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World