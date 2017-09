Zverenkyňa slovenského trénera vyradila na US Open senzačnú hrdinku Roland Garros

NEW YORK 2. septembra (WebNoviny.sk) – Ruská tenistka so zázemím v TC Empire Trnava Daria Kasatkinová zvíťazila za 71 minút presvedčivo 6:3, 6:2 nad lotyšskou rovesníčkou Jelenou Ostapenkovou nasadenou ako dvanástou v sobotňajšom stretnutí 3. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Od skóre 0:3 s dvojitým brejkom Kasatkinová naznačila rozhodnutie vo svoj prospech šnúrou jedenástich získaných hier na 6:3, 5:0. Koncovku už zvládla.

Dvadsaťročná 38. žena singlového renkingu WTA Kasatkinová, ktorú trénersky vedie Slovák Vladimír Pláteník, potvrdila, že proti senzačnej hrdinke tohtotoročného parížskeho antukového rovnako významného podujatia Roland Garros Ostapenkovej (12.) jej to v ostatnom období ide. Nadviazala na triumf 6:3, 6:1, ktorú dosiahla v apríli vo finále na zelenej antuke v americkom Charlestone. V bilancii zo vzájomných duelov vyrovnala na 2:2. Prvá konfrontácia sa udiala predvlani v máji na akcii ITF Slovak Open práve v Trnave (vtedy 6:3, 6:1 pre Lotyšku).

Niekdajšia 24. hráčka hodnotenia Kasatkinová na šiesty pokus v 3. kole premiérovo v kariére postúpila do osemfinále na Majors. V areáli Flushing Meadows bola medzi najlepšími 32 predvlani, vtedy neuspela. Teraz bude bojovať o štvrťfinále s 32-ročnou estónskou rekonvalescentkou Kaiou Kanepiovou (418., bola však aj v Top 15), ktorú zdolala 2:6, 6:1, 6:1 predvlani na najpomalšom povrchu na turnaji ITF vo francúzskom Saint-Malo.

US OPEN – DVOJHRA ŽIEN – 3. KOLO:

Daria Kasatkinová (Rus.) – Jelena Ostapenková (Lot.-12) 6:3, 6:2 za 71 minút