Zverev sa na olympiáde v Tokiu postaral o senzáciu, Djokovičovi prekazil sen o zlatej medaile (video)

aktualizované 30. júla 13:40

Sen fenomenálneho srbského tenista Novaka Djokoviča o zlatej medaile v dvojhre mužov z olympijských hier v japonskom Tokiu sa rozplynul v piatkovom semifinále.

Svetová jednotka v ňom podľahla štvrtému nasadenému Nemcovi Alexandrovi Zverevovi za 125 minút 6:1, 3:6, 1:6. Vo finále olympijského turnaja sa Zverev stretne s Rusom Karenom Chačanovom, ktorý vyradil Španiela Pabla Carreňa-Bustu 6:3, 6:3.

Pomohol mu servis

V semifinále Djokovič, ktorý do Tokia pricestoval ako víťaz zatiaľ všetkých troch tohtoročných grandslamových turnajov, začal veľmi dobre a prvý set vyhral pomerne hladko 6:1. Keď v druhom sete v piatej hre brejkol nemeckého súpera, zdalo sa, že hladko prekĺzne do finále. To však Zvereva akoby „nakoplo“ a postupne nečakane ovládol dianie na dvorci, veľkou pomocou mu bol jeho servis.

Celkovom získal 92 percent bodov po prvom podaní a pridal aj 10 es. V druhom sete 24-ročný Nemec triumfoval 6:3 a v dominantnom výkone pokračoval aj v treťom dejstve. Djokoviča brejkol v jeho prvej aj tretej hre, poľahky viedol 4:0 a už ho nič nemohlo zastaviť na ceste do finále. Srb potom síce skorigoval na 1:4, no Zverev si udržal svoje podanie a pri servise „vykoľajeného“ Srba premenil na postup druhý mečbal.

Nemožné sa stalo možným

„Samozrejme, že ma teší toto víťazstvo. Viem sa však aj vžiť do pocitov svojho súpera a toho, aký je sklamaný. Viem, že na tomto turnaji aj celý rok naháňa historické rekordy,“ vyhlásil Alexander Zverev na oficiálnom olympijskom webe.

Ďalej pokračoval: „Je to výnimočné, že som zdolal najlepšieho svetového hráča práve v tejto sezóne, v ktorej absolútne dominuje, a ešte aj na olympiáde. Zdalo sa, že to ani nie je možné, ale podarilo sa. Bol som dolu set a brejk a vedel som, že musím niečo zmeniť. Vtedy som začal hrať agresívnejšie a viac švihať vo svojich úderoch. Vychádzalo to a začal som byť dominantnejší na kurte. Veľmi sa teším, ale stále mám pred sebou ešte jeden zápas.“

Djokovič bude hrať o bronz

Novak Djokovič v minulosti získal olympijský bronz v Pekingu 2008 a o rovnaký kov bude bojovať aj v Tokiu. Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča prehral so Zverevom prvýkrát od roku 2018, keď sa obaja stretli vo finále majstrovského turnaja ATP Finals v Londýne. Odvtedy päťkrát zvíťazil skúsenejší a o 10 rokov starší Srb, až teraz v Tokiu utrpel tretiu prehru z deviatich vzájomných duelov.

Djokovič prehral iba štvrtýkrát v tejto sezóne popri 38 víťazných zápasoch. Najmä však prišiel o šancu získať tzv. Golden Slam, čiže víťazstvá na všetkých grandslamových turnajoch plus olympijských hrách v jednom kalendárnom roku.

To sa zatiaľ v histórii tenisu na OH podarilo iba legendárnej Nemke Steffi Grafovej v roku 1988. Srbský fenomén stále má šancu na olympijské zlato v Tokiu, po boku krajanky Niny Stojanovičovej ho môže získať v mixe.