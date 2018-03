Zviera na Slovensku by už nemalo byť brané ako vec, ale ako živá bytosť

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Od septembra by malo byť na Slovensku zviera zadefinované ako živá bytosť a nie vec.

Stanovuje to novela zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú dnes parlament posunul do druhého čítania.

Boj proti nelegálnemu obchodovaniu so psami

„Novela obsahuje právnu úpravu, v zmysle ktorej má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie,“ určuje novela, ktorá má podľa agrorezortu predstavovať účinný nástroj na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so psami, teda proti takzvaným množiteľom. Zefektívni sa aj ochrana práv zvierat najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. Novela upravuje aj farmový chov zvierat a zvyšuje kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Novela zavádza povinnosť čipovať šteniatka do 12 týždňa, ak sa predajú alebo darujú pred týmto vekom, čipovanie musí chovateľ urobiť skôr. Pre majiteľov zvierat narodených predtým, ako vstúpila novela do platnosti, bude platiť prechodné obdobie do roku 2020. Povinná identifikácia a registrácia psov a ich držiteľov zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). V databáze budú jasne zaznačené pohyby psov a zmeny ich vlastníkov.

Ochrana pred týraním

Chovatelia šteniat budú musieť pri povinnej registrácii psa uviesť aj číslo čipu matky. Povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá budú mať aj obce tak, že ich do nasledujúceho pracovného dňa zaevidujú do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Obce už nebudú mať povinnosť zriadiť útulok alebo karanténnu stanicu, no musia uzatvoriť zmluvu s útulkom alebo karanténnou stanicou vo svojom okolí.

Zefektívni sa aj ochrana práv zvierat najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov, ktorí v prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok. Majitelia zvierat budú za nich niesť v prípade napadnutia človeka aj trestnoprávnu zodpovednosť. Za týranie zvieraťa sa bude považovať aj to, keď zviera nezomrie hneď, ale bude nevyhnutná jeho eutanázia. Novela sa venuje aj zneužívaniu divo žijúcich zvierat v cirkusoch. Ministerstvo pôdohospodárstva vydá novú vyhlášku definujú