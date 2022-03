Zvierací hotspot pomáha zvieratám na hranici

Zvierací hotspot poskytuje na hraniciach akútnu pomoc ľuďom so zvieratami. Jeho dobrovoľníci pomáhajú útulkom na západe Ukrajiny, zabezpečujú nevyhnutnú veterinárnu starostlivosť zvieratám, ktorých majitelia utekajú pred vojnou do bezpečia. Aktivity Zvieracieho hotspotu môže podporiť každý prostredníctvom stránky https://zvieraciombudsman.darujme.sk/pomoc-zvieratam-z-ukrajiny/.

„Keď sme pred vyše mesiacom odštartovali kampaň k téme odlúčenia seniorov a znevýhodnených od domácich zvierat po ich odchode do zariadení sociálnej stratostlivosti, ani sme netušili, že čoskoro budeme kvôli vojne na Ukrajine riešiť otázku odlúčenia rodín vrátane domácich miláčikov,“ spomína iniciatíva Zvierací ombudsman.

S príchodom prvých utečencov bolo potrebné vyriešiť otázku prijímania všetkých zvierat vrátane tých bez čipu, očkovania alebo pasu. Dôležité bolo zabezpečiť veterinárnu starostlivosť, umiestnenie túlavých zvierat prechádzajúcich cez hranice a pomoc ukrajinským útulkom. Spolupráca jednotlivých tímov – poslanca Jaromíra Šíbla a europoslanca Martina Hojsíka, iniciatívy Zvieracieho ombudsmana, Zelenej linky Ministerstva životného prostredia a slovenských útulkov – vyústila do vzniku Zvieracieho hotspotu. Zvierací hotspot funguje aj vďaka podpore organizácie Four Paws a Preutulky.sk.

Foto: Ján Vozárik

„Posledné tri dni mi prídu ako 3 týždne. Celý tím a veterinári sú neskutoční, 12 hodín denne v zime a v provizórnych podmienkach pomáhajú. Odmenou je nám radosť detí a žien, pre ktorých sú ich miláčikovia malou útechou na strastiplnej ceste. “ hovorí Ján Vozárik z tímu Martina Hojsíka.

Tím zo Zvieracieho hotspotu poskytuje rady a pomoc majiteľom zvierat, ktorí utekajú pred vojnou – nielen na hraniciach, ale aj priamo na Ukrajine.

K dispozícii je krmivo, prepravky a potreby pre zvieratá, pre veľký dopyt ich dopĺňajú i na ostatné hraničné prechody. V týchto dňoch odišla dodávka s krmivom priamo do ukrajinských útulkov.

Zvierací hotspot ďalej zabezpečuje nevyhnutnú veterinárnu starostlivosť – čipovanie a ošetrovanie podľa potreby, no a podľa potreby odchytáva a preberá zvieratá, ktoré sa na hranici alebo v jej okolí objavia bez majiteľov.

Foto: Ján Vozárik

„Priamo na hranici Vyšné Nemecké som pôsobila 4 dni ako prvý priekopník na začiatku vzniku Zvieracieho hotspotu. Prišla som pomôcť ľuďom blízkeho útulku, ktorý chodil denne dopĺňať krmivo, odchytávať zvieratá a poskytovať tu dobrovoľnícku pomoc majiteľom zvierat. Videla som, že dopyt po službách Zvieracieho hotspotu a prítomnosti veterinára na mieste je obrovský. Hotspot Zvieracieho ombudsmana naberá na kvalite vybavenia a poskytovaných služieb, či ponuke chovateľských potrieb každým dňom, aby zastrešil potrebu pomoci utečencom prichádzajúcim so zvieratami,“ hodnotí Veronika Koníková z tímu Jaromíra Šíbla.

V prípade, že chcete zvieratám z Ukrajiny pomôcť, okrem finančnej zbierky, môžete sa registrovať v dotazníku na stránke Zvieracieho ombudsmana Chcem pomôcť ukrajinským zvieratám a pridať sa do tímu alebo poskytnúť ubytovanie so zvieraťom, či materiálnu pomoc.

V prípade otázok sa môžete obrátiť aj na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia (0800 144 440 / pracovné dni od 8:00 do 18:00 zelena.linka@enviro.gov.sk ).

Foto: Zvierací ombudsman

„Zároveň chceme dôrazne upozorniť na dlho prehliadaný a podceňovaný problém podpory slovenských útulkov zo štátnych zdrojov. Tak, ako to už 5 rokov robíme, aj pri tejto príležitosti opakovane a znovu vyzývame vládu, aby prestala brať útulky ako samozrejmosť, ktoré prežijú bez podpory. Nestačí sa prísť raz do roka odfotiť do útulku s vreckom krmiva a dať to na svoj facebookový profil. Slovenské útulky robia desaťročia prenesený výkon štátnej správy, no nedostávajú za to žiadnu systémovú kompenzáciu,“ dodáva iniciatíva Zvierací ombudsman.

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická iniciatíva. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť odvážnemu cieľu: Slovensko vľúdne a empatické (nielen) k zvieratám. Iniciatíva je dôležitá aj pre posilňovanie empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie. Zvieraciemu ombudsmanovi sa dvakrát podarilo zmeniť Trestný zákon, či nájsť domov stovkám zvierat cez adopčné podujatie Nájdite sa! so zvieratkom z útulku. Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana bola novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Členovia Zvieracieho ombudsmana už v roku 2011 presadili sprísnenie prvých trestov za týranie zvierat. V roku 2018 patril Zvierací ombudsman medzi tvorcov novely zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej už zviera nie je vecou. Roky však Zvierací ombudsman s partnermi pracuje na ďalších legislatívnych návrhoch, ktoré by dokázali znížiť krutosť na zvieratách na Slovensku a zvýšiť vymožiteľnosť práva v tejto oblasti.

