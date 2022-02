Zvierací ombudsman pokračuje v snahe umiestňovať domácich miláčikov v zariadeniach pre seniorov. Varuje pred traumami z odlúčenia

Odlúčením od zvieraťa zažíva zraniteľný človek rovnakú traumu ako pri strate životného partnera. Odchod do zariadenia je pre človeka o to náročnejší, ak sa musí rozlúčiť so svojim domácim zvieratkom, na spoločnosť ktorého bol roky zvyknutý.

Zvierací ombudsman preto pokračuje v snahe umiestňovania zvierat v zariadeniach pre seniorov či domovoch sociálnej starostlivosti. Informuje o tom iniciatíva Zvierací ombudsman v tlačovej správe.

Zvieratá sú liekom na dušu

„Počas našich vyše 100 monitorovacích návštev v rôznych zariadeniach sociálnych služieb za uplynulých takmer šesť rokov sme zvieratká zaznamenali približne v polovici z nich. Bola by som rada, keby sa v tejto téme podarilo odstraňovať predsudky voči zvieratkám, pretože pomáhajú ľuďom v zariadeniach sociálnych služieb prekonávať pocity osamelosti, naštartovať určité uzdravovacie procesy či trénovať motoriku. Obrovský zmysel pre klientov zariadení má aj to, že sa vôbec majú o koho starať,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Podľa iniciatívy v súčasnosti neexistuje zákonná prekážka, ktorá by bránila tomu, aby prijímateľ sociálnych služieb nemohol mať pri sebe zviera, pokiaľ sa o neho dokáže postarať, alebo aby ho nemohol aspoň pravidelne vídať počas návštev.

Rýchlejší proces adaptácie

Prístup klientov k zvieratám je výlučne na rozhodnutí daného zariadenia. Mnohé z nich sa však venujú animoterapii systematicky, iné pritúlili zatúlané zvieratá alebo majú minifarmu, kde sa seniori či znevýhodnení môžu o ne starať.

„U prijímateľov pozorujeme odbúranie stresovej bariéry spôsobenej zmenou prostredia, zrýchli a zjednoduší sa celkový čas adaptácie na nové prostredie, prijímateľ sa rozhovorí o emóciách, zážitkoch, skúsenostiach priamo so zvieratami, ale i bežnými situáciami, zážitkami, spomienkami. Rozhodne sú pokojnejší, komunikatívnejší (verbálne i neverbálne), zlepšujú sa pohybové možnosti, majú motiváciu spolupracovať s fyzioterapeutom , a tak si zlepšovať vlastnú kvalitu pohybových schopností, vo veľkej miere sú zvieratá akýmsi zástupcom rodiny,“ uzavrela riaditeľka zariadenia pre seniorov Noemi ZPS a ZOS Paulína Nitková.