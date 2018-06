Zvieracím hrdinom mesiaca je krava Penka, nezastavili ju policajti ani colníci

SOFIA 16. júna (WebNoviny.sk) – Zvieracím hrdinom mesiaca, minimálne v Bulharsku a Srbsku, sa stala krava Penka, o ktorej rokovala aj Európska komisia a do boja za jej záchranu sa pustil aj Sir Paul McCartney.

Nezastavili ju ani policajti a colníci

Krava z chovu na západe Bulharska sa dostala do vážnych problémov po tom, ako sa jej podarilo prekročiť hranicu do Srbska. Na základe striktných európskych pravidiel ochrany potravín ju totiž bulharské úrady chceli dať po návrate utratiť, pričom dôvodom bolo nariadenie, podľa ktorého sa zo Srbska do únie nemôže dovážať dobytok.

Krava Penka, ako médiám vysvetlil jej majiteľ Ivan Haralampiev, sa v máji zatúlala až na hranicu medzi Bulharskom a Srbskom a zamierila si to do cudziny rovno cez hraničný priechod. Nepodarilo sa ju zastaviť bulharským policajtom ani colníkom a vzápätí nerušene prešla aj srbskou časťou hraničného priechodu.

Úrady sa nakoniec nechali obmäkčiť

V Srbsku Penku zakrátko našiel miestny farmár a po tom, čo zistil, odkiaľ pochádza, ju vrátil majiteľovi. V tomto momente sa však o kravu začali zaujímať bulharské úrady a ich konečný verdikt bol neúprosný – utratiť.

Prípadu sa však začali zoširoka venovať bulharské a neskôr aj zahraničné médiá. O Penke podľa agentúry Associated Press (AP) rokovali najvyšší predstavitelia Európskej únie a na bulharské úrady apeloval aj slávny Paul McCartney. „Nespravila nič zlé,“ zastával sa Penky na Twitteri.

Bulharské úrady sa nakoniec nechali obmäkčiť, nariadili preskúmanie Penkinho zdravotného stavu, a keďže to dopadlo dobre, nechajú ju nažive. V stredu už Penka spokojne prežúvala seno, chvostom odháňala dobiedzavý hmyz, a podľa všetkého vôbec netušila o kauze medzinárodných rozmerov, v ktorej centre sa ocitla, píše AP.