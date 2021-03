Zvolen vyhral základnú časť Tipos extraligy, Michalovce a Poprad zabojujú o druhú priečku

Hráči HKM Zvolen už majú istotu celkového prvenstva po základnej časti hokejovej Tipos extraligy 2020/2021. Zverenci trénera Petra Oremusa spečatili zisk Pohára Dušana Pašeka v triumfom na vlastnom ľade nad maďarským Miškovcom 8:3 v predposlednom 49. kole dlhodobej časti.

Dostali sa na hranicu 100 bodov a v poslednom 50. kole ich nemôžu predstihnúť ich priami prenasledovatelia Michalovce a Poprad. V minulosti Zvolenčania vyhrali základnú časť už štyrikrát, najvýhodnejšiu pozíciu pred play-off dvakrát využili na zisk majstrovského titulu v sezónach 2000/2001 a 2012/2013.

Kompletný tím pred play-off

Napriek vysokému triumfu nad zahraničným účastníkom kouč Oremus vedel, že jeho zverencov nečaká jednoduchá úloha. „To sa aj potvrdilo. Ukázala sa však sila v tomto mužstve a vyrovnanosť všetkých pätiek. V každej tretine sme boli odolní, silneli sme a to sa napokon prejavilo aj na konečnom výsledku. Do tohto duelu sme už nastúpili v kompletnom zložení, všetci doposiaľ zdravotne indisponovaní hráči sú už v poriadku a to je tiež dôležité pred začiatkom play-off, rovnako tak aj výkon z posledných zápasov,“ povedal Oremus podľa oficiálneho webu HKM Zvolen.

Autor dvoch piatkových gólov v domácom tíme Miloš Kelemen doplnil: „Prvú tretinu sme začali slabšie, neviem čím to bolo zapríčinené. Potom sme si v šatni povedali, že sa musíme zlepšiť a hneď to bolo od začiatku druhej tretiny iné. Sme radi, že tento duel sme napokon zvládli a vyhrali základnú časť. Je to však len prvý krok, ďalší nás čaká v play-off. Vynasnažíme sa ho zvládnuť.“ Zvolenčania v piatok ani raz neprehrávali, no hostia v prvej tretine dokázali dvakrát vymazať jednogólové manko.

Otvorený boj o druhú priečku

V záverečnom kole základnej časti budú o 2. priečku bojovať na diaľku Michalovčania a Popradčania. Tím zo Zemplína bude hrať v nedeľu doma proti Nitre, „kamzíci“ na vlastnom štadióne privítajú Trenčín. Známa je už aj prvá dvojica vo štvrťfinále play-off, o postup do semifinále budú bojovať Slovan Bratislava a HK Nitra. V nedeľu sa bude rozhodovať len o tom, kto z nich začne sériu doma a v prípade siedmeho zápasu bude mať výhodu vlastného ľadu. Priamy postup už má „vo vrecku“ aj šiesta Detva, ktorá ho získala triumfom na ľade Košíc 3:2.

V predkole play-off sa predstavia Trenčín, Košice, Nové Zámky a Banská Bystrica. V nedeľu sa rozhodne o tom, proti komu „vojaci“ a „oceliari“ budú hrať. V nedeľu sa končí sezóna pre zostávajúcich dvoch účastníkov extraligy – jedenásty Miškovec aj dvanásty Liptovský Mikuláš. Obe tieto mužstvá nastúpia vo vzájomnom súboji na Liptove.

Predkolo play-off na tri víťazstvá sa začne v stredu 24. marca a vyvrcholí najneskôr v utorok 30. marca. Štvrťfinále už na štyri víťazstvá príde na rad od stredy 31. marca, semifinále od piatka 16. apríla a finále od nedele 2. mája. Tohtosezónny šampión bude známy najskôr 7. mája a najneskôr 13. mája.