Zvolen vyrovnal semifinálovú sériu Tipsport ligy, v druhom zápase zdolal Nitru po predĺžení

ZVOLEN 26. marca (WebNoviny.sk) – Druhý duel semifinálovej série play-off najvyššej slovenskej súťaže medzi Zvolenom a Nitrou zvládli lepšie domáci hokejisti. Zvolenčania triumfovali v utorok večer 3:2 po predĺžení a v sérii hranej na štyri víťazstvá vyrovnala na 1:1 na zápasy.

Domáci v úvode zápasu získali dvojgólový náskok, o ktorý v ďalšom priebehu riadneho hracieho času prišli. Rozhodnutie napokon priniesol zásah Milana Kytnára v štvrtej minúte predĺženia. Pokračovanie semifinále Zvolen – Nitra bude v piatok 29. marca od 18.00 h na nitrianskom ľade.

Domáci hokejisti mali vynikajúci vstup do stretnutia a v 78. sekunde český legionár Petr Obdržálek aj s kúskom šťastia prekonal Juraja Šimbocha v nitrianskej bránke – 1:0. Ten o 79 sekúnd neskôr inkasoval aj z hokejky navrátilca do zvolenskej zostavy Marcela Holoviča a tím spod Pustého hradu viedol o dva góly – 2:0.

Šimboch po tomto momente putoval na striedačku a nahradil ho Miroslav Hanuljak. Domácim Zvolenčanom patrila celá úvodná desaťminútovka, ale tretí presný zásah sa im už nepodarilo streliť. Postupne aktivitu prebrali hostia z Nitry, stav sa však v prvej tretine nezmenil.

Fanúšikov Nitry potešil až v 35. min Erik Čaládi, ktorý po prihrávke od Samuela Bučeka skorigoval a vrátil hostí do zápasu – 2:1.

S plynúcim časom sa Nitra snažila o vyrovnanie a táto jej iniciatíva priniesla ovocie – v 56. min hráči Zvolena neustrážili mladíka Bučeka a ten po prihrávke od Róberta Lantošiho vyrovnal – 2:2. Duel dospel až do predĺženia, v ktorom o úspechu Zvolena rozhodol Milan Kytnár – 3:2.

Hlasy

zdroj: RTVS

Andrej Podkonický (tréner Zvolena): „Začali sme dobre. Hokej je o góloch a je neskutočné, koľko veľkých šancí sme dnes nepremenili. Ak by sme pridali tretí gól, mohlo to vyzerať inak. Oba inkasované góly boli veľmi podobné, keď sme medzi kruhmi nechali voľného hráča. Až do konca to potom bolo poriadne vyrovnané. Je to play-off a po prehre v prvom zápase sme museli ukázať, aký sme silný tím. Stav je teraz 1:1 a ideme k súperovi. Myslím si, že čím dlhšie séria potrvá, tým to bude lepšie pre nás.“

Antonín Stavjaňa (tréner Nitry): „Dnes sme mali zlý začiatok a potom domáci dlho nemohli dať gól. V úvode súboja sme vymenili brankára a Hanuljak hneď previedol niekoľko úspešných zákrokov, to tím dokáže nakopnúť. Dnes rozhodlo, že v predĺžení naši dvaja hráči spadli a domáci sa dostali do prečíslenia. S pondelok vo Zvolene som spokojný, s druhým zápasom spokojný byť nemôžem.“