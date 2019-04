Zvolen zvíťazil v Nitre a vynútil si rozhodujúci siedmy zápas

NITRA 3. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti Zvolena zvíťazili v stredajšom šiestom stretnutí semifinále play-off najvyššej slovenskej súťaže nad domácou Nitrou 4:1.

Do zápasu vstúpili lepšie práve zverenci Andreja Podkonického a už na začiatku 11. min viedli dvojgólovým rozdielom.

O oba presné zásahy sa postaral David Růžička. Toho možno označiť za sviatočného strelca, veď jeho gólový pôst trval viac než päť mesiacov.

V prvej tretine skóroval ešte domáci Lane Scheidl, ale napokon sa druhý presný zásah spomenutého českého obrancu Zvolena ukázal byť víťazným.

Brankár Mackenzie Skapski už viackrát neinkasoval a v tretej tretine „bryndziari“ potvrdili svoj triumf ďalšími dvoma gólmi.

V 49. min skóroval v presilovke Petr Obdržálek a 62 sekúnd pred koncom trafil prázdnu domácu svätyňu Garrett Mitchell.

Séria sa tak za nerozhodného stavu 3:3 sťahuje pod Pustý hrad, kde sa v piatok 5. apríla odohrá siedmy rozhodujúci zápas tohto súboja.

Tipsport liga 2018/2019

semifinále play-off – šiesty zápas

HK Nitra – HKM Zvolen 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) – stav série 3:3

Góly: 14. Scheidl (Lantoši, Šiška) – 8. D. Růžička, 11. D. Růžička (P. Zuzin, S. Petráš), 49. Obdržálek (Kytnár, Michal Chovan), 59. Mitchell (Michal Chovan, Fraser)

Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefik – Tvrdoň, Synek, 3516 divákov

Zostavy:

Nitra: Hanuljak – Rais, Mezei, Korím, McCormack, M. Versteeg, A. Sloboda, J. Štefanka – Hrušík, M. Slovák, Kerbashian – Lantoši, Šiška, Scheidl – B. Rapáč, Bortňák, S. Buček – Fominych, Čaládi, Minárik

Zvolen: Skapski – Fraser, Pöyhönen, Ulrych, Vandane, Pufahl, D. Růžička, Hraško, Drgoň – Špirko, Mitchell, Handlovský – Michal Chovan, Kytnár, Obdržálek – Kelemen, S. Petráš, P. Zuzin – Andrisík, Holovič, Šišovský

Hlasy (zdroj: RTVS):

Andrej Kmeč (asistent trénera Nitry): „Začiatok nám nevyšiel, dvakrát sme inkasovali. Dotiahli sme sa však na rozdiel jedného gólu. V tretej tretine nás utlmili dve oslabenia. V závere sme sa nepretlačili, nedali kontaktný gól a nedokázali zdramatizovať stretnutie. Každý duel má svoj vlastný príbeh. V piatok je na programe rozhodujúci súboj a niekto ho musí vyhrať. Urobíme všetko, aby sme to uhrali my.“

Andrej Podkonický (tréner Zvolena): „Ťažký zápas pre nás, bolo vidieť, že sme nervózni. Dali sme však dva góly, potom sme raz inkasovali. Vedeli sme, že čím dlhšie budeme vo vedení, tak to bude dobré. V tretej tretine sme strelili tretí gól. Chceli sme dať do toho srdce, dnes chalani ukázali, že ho majú. Verím, že tak tomu bude aj v piatkovom rozhodujúcom súboji. Růžička je veľký srdciar, motivoval mužstvo. Špirko po návrate hral výborne. Bál som sa, či to zvládne fyzicky, ale pomohol mužstvu. V piatok to bude iný zápas. Musíme sa pripraviť a podať najlepší výkon v sezóne.“