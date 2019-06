Zvolenie jedného kandidáta na ústavného sudcu je podľa analytika trápne, opozícia viní koalíciu

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Zvolenie jedného kandidáta na ústavného sudcu považuje politický analytik Ján Baránek za trápne. Uviedol to vo štvrtok pre agentúru SITA.

„Neviem či máme krízu schopných právnikov, či to poslanci Národnej rady SR robia zámerne, ale už to začína byť trápne. Poslanci by si mali plniť svoje povinnosti a to, za čo sú platení. Nemali by Ústavný súd SR udržiavať v takomto obmedzenom počte, lebo tým v konečnom dôsledku škodia obyvateľom tejto krajiny,“ konštatuje Baránek.

Vinou koalície sa opätovne nepodarilo zvoliť požadovaný počet kandidátov na ústavných sudcov. Zhodujú sa na tom predstavitelia opozičných strán OĽaNO a SaS.

„Politikárčenie môže za to, že si národná rada nesplnila svoju povinnosť,“ na brífingu po vyhlásení výsledkov to povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová. Poslanci vo štvrtok v tajnom hlasovaní zvolili iba jedného kandidáta na ústavného sudcu – Radoslava Procházku.

Podľa predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča je Ústavný súd SR posledná inštancia spravodlivosti, práve preto je také dôležité, aby bol funkčný. „Tí, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím nižších súdov, sa domáhajú spravodlivosti práve na ústavnom súde,“ dodal s tým, že sfunkčniť ho je najmä úlohou vládnej koalície.

Poslanec NR SR za stranu SaS Alojz Baránik tvrdí, že koalícia naschvál volí iných kandidátov ako opozícia. Podľa neho sú kandidáti koalície nevhodní.

