Zvolenie Lipšica alebo Kysela môže opozícia načas zastaviť

Lídrov koalície čakajú rozhovory o tom, kto by mal byť špeciálnym prokurátorom. Ak dohoda stroskotá, opozícii vložia do rúk tromf. Tá môže v parlamente v prvom kole zastaviť zvolenie nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry.

Ústavnoprávny výbor tento týždeň verejne vypočul štyroch kandidátov. Ide o troch prokurátorov špeciálnej prokuratúry Petra Kysela, Vasiľa Špirka, Jána Šantu a neprokurátora Daniela Lipšica. Podľa náznakov z koalície by medzi favoritov mali patriť Kysel a Lipšic.

Bude hlasovanie nanečisto?

Parlament by mal nového šéfa prokuratúry voliť pravdepodobne na budúci týždeň. Najskôr budú hovoriť o kandidátoch poslanecké kluby koalície a potom prídu na rad rokovania šéfov vládnych strán.

Ak by sa nedokázali zhodnúť na jednom mene, nie je vylúčené aj hlasovanie na nečisto. To znamená, že by sa udialo skúšobné hlasovanie ako vlani pri voľbe kandidáta na post generálneho prokurátora.

Predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Milan Vetrák (OĽaNO) portálu Webnoviny.sk povedal, že v klube OĽaNO vždy takto hlasujú, ale nevie, či to tak teraz bude aj v celej koalícii. Osobne sa mu to nepáči.

„Myslím si, že každý klub si to má interne vyriešiť a lídri sa potom majú snažiť o dohodu,“ usúdil. Podľa Vetráka najdôležitejší bude názor premiéra a lídra OĽaNO Igora Matoviča a potom poslancov ústavnoprávneho výboru za OĽaNO.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) hovorí, že vzhľadom na to, ako dopadlo tzv. indikatívne hlasovanie pri voľbe kandidáta na generálneho prokurátora, nepovažuje tento spôsob rozhodovania sa za veľmi šťastný.

„Koalícia by sa mala snažiť nájsť dohodu, ale nie hlasovaním, lebo vždy tie početnejšie kluby prehlasujú menej početné kluby,“ poznamenal poslanec.