Zvolenské múzeum v rámci výstavy bytových doplnkov poukazuje aj na moderné využitie dreva

BANSKÁ BYSTRICA 23. februára (WebNoviny.sk) – Drevené bytové doplnky sú témou jubilejného 20. ročníka výstavy z prestížnej celoslovenskej súťaže Etudy z dreva, ktorá je prístupná do konca marca v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene.

Meranie síl medzi študentmi

Ako pre agentúru SITA uviedol garant súťaže a výstavy Milan Boledovič, do tohto ročníka súťaže v kategórii originály, prototypy a modely sa zapojilo celkovo 52 autorov, ktorí prihlásili 78 bytových doplnkov. Dva sériovo vyrábané doplnky v prvej kategórii prihlásil len jeden výrobca M&M máme masív Brezno.

Téma drevené bytové doplnky uzatvára v roku 2019 druhú desaťročnicu súťaže Etudy z dreva, ktorú organizuje LDM Zvolen. „Tak, ako po minulé roky, aj teraz mohli všetci tí, ktorí radi pracujú s drevom, prihlásiť súťažné práce do kategórie sériovo vyrábaných bytových doplnkov alebo do kategórie originálov, prototypov a modelov. Rokmi sa súťaž vykryštalizovala do merania síl najmä študentov stredných a vysokých škôl a väčšina prác preto súťaží najmä v druhej kategórii – originály, prototypy a modely,“ uviedol garant výstavy s tým, že v tomto ročníku si svoje sily zmeralo 52 autorov z ôsmich stredných škôl umeleckého zamerania a jednej vysokej školy z celého územia Slovenska, ktorí do súťaže prihlásili 78 bytových doplnkov.

Nevšedné nápady využitia dreva

Najatraktívnejšie drevené kúsky pochádzajú takmer vždy z dielne umelecky zameraných škôl. V tomto roku sa do súťaže zapojili Školy úžitkového výtvarníctva z Ružomberka, Bratislavy a Kremnice.

Svojimi prácami sa prezentujú tiež študenti Strednej odbornej školy drevárskej zo Zvolena, Vranova nad Topľou, Krásna nad Kysucou a Spišskej Novej Vsi. Zastúpenie v tomto ročníku má aj Technická univerzita vo Zvolene.

„Výstava ponúkne prevažne drobné nábytkové prvky – svietidlá, predsieňové doplnky, odkladacie stolíky, vešiaky, odkladacie prvky rozmanitého druhu, ako aj iné nevšedné nápady moderného využitia dreva, ktoré vkusne doplnia akýkoľvek interiér,“ doplnil Boledovič.

Dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.

Vo svojich fondoch z lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, archeológie, numizmatiky a národopisu má vyše 46 000 predmetov. Je pokračovateľom Lesníckeho múzea v Bratislave, ktoré bolo súčasťou Zemědělského múzea (1927), a Mestského múzea vo Zvolene (1942).

Od roku 1992 spája vo svojej činnosti poslanie oboch týchto historických a pamäťových inštitúcií. V roku 2008 sa múzeum stalo organizačnou súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.