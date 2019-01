Zvolenu a Popradu stačil na víťazstvo jeden gól, Budapešť siedmimi gólmi deklasovala Detvu

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 15. januára (WebNoviny.sk) – Hokejisti Popradu zvíťazili v úvodnom zápase 43. kola najvyššej slovenskej súťaže nad Liptovským Mikulášom najtesnejším rozdielom 1:0. V Spišskej Novej Vsi, ktorá je prechodným domovom Liptákov, čakali diváci na gól až do záverečnej tretiny.

V 45. min skóroval Lukáš Paukovček, pre ktorého to bol deviaty gól v aktuálnom ročníku. Dobre sa zorientoval pred bránkou súpera a šikovným tečom prekonal Juraja Hollého. Domáci sa následne snažili o vyrovnanie, necelé dve minúty pred koncom Anton Tomko odvolal brankára, ale hostia si víťazstvo postrážili. Český brankár Tomáš Vošvrda zaznamenal piate čisté konto a „kamzíci“ aj štvrtýkrát v sezóne zdolali Liptákov.

Hokejisti Žiliny zdolali hráčov Košíc 5:4 po samostatných nájazdoch. Počas celého zápasu boli „oceliari“ strelecky aktívnejší, ale hostia sa držali v hre o víťazstvo vďaka výbornej efektivite. Po dvoch tretinách bolo skóre nerozhodné 2:2, hoci Košičania vyslali na bránku súpera trojnásobne viac striel. V tretej tretine boli domáci po góloch Šimona Petráša a Gabriela Spilara blízko k víťazstvu, viedli 4:3, ale desať sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Ivan Jankovič. V predĺžení mohol rozhodnúť Žilinčan Rudolf Huna, ale nariadené trestné strieľanie nevyužil. Mrzieť ho to však nemuselo. V nájazdovej lotérii uspeli hneď traja žilinskí hráči, pričom rozhodujúci gól si pripísal na konto Juraj Milý.

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v utorkovom šlágri, keď si na svojom ľade poradili s HK Nitra tesne 1:0.

O víťazstve v zápase chudobnom na góly, v ktorom sa paradoxne stretli dva najproduktívnejšie tímy doterajšieho priebehu súťaže podľa počtu strelených gólov, rozhodol v 17. min zvolenský útočník Lukáš Handlovský.

Hokejisti tímu MAC Budapešť zvíťazili na ľade Detvy jednoznačne 7:3. Najmä prvá tretina bola gólovo bohatá. Diváci videli pod Poľanou až šesť gólov – po tri na oboch stranách. Rozhodujúca bola prostredná časť, v ktorej hráči Budapešti opäť trikrát skórovali a odskočili domácemu mužstvu na výraznejší rozdiel.

Jedným z hrdinov stretnutia bol slovenský útočník Tomáš Klempa. Ten v tretej tretine uzavrel „gólový film“ zápasu a takisto ako jeho spoluhráč Jared Brown dosiahol bilanciu dva góly a dve asistencie. MAC zužitkoval dve presilové hry a dokonca raz skóroval aj v početnej nevýhode.

Tipsport liga 2018/2019

43. kolo

MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK Poprad 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) – hralo sa v Spišskej Novej Vsi

Gól: 45. Paukovček (D. Bondra, Ťavoda)

Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: M. Novák, Valach – Durmis, Krajčík, 410 divákov

Zostavy:

Liptovský Mikuláš: Hollý – J. Nemec, Kurali, M. Bača, Nádašdi, Mezovský, Lenďák, Fereta – Róbert Huna, Richard Huna, Kriška – R. Varga, A. Tamáši, Uram – P. Števuliak, M. Piatka, J. Sukeľ – Žiak, Uhrík, Nechaj – Oško

Poprad: Vošvrda – D. Brejčák, Š. Fabian, Salija, Karalahti, Petran, Erving, Ťavoda – Abdul, Zagrapan, S. Takáč – P. Svitana, L. Paukovček, D. Bondra – Kundrik, Heizer, Olejník – R. Macík, Mlynarovič, Belluš – Lichanec

HC Košice – MsHK Doxxbet Žilina 4:5 po sam. nájazdoch (0:1, 2:1, 2:2 – 0:0, 0:1)

Góly: 26. Suja (L. Nagy, Kafka), 39. Suja (L. Nagy, Spilar), 47. Š. Petráš (Brophey, Kafka), 54. Spilar (L. Nagy, Suja) – 20. J. Milý (Jenčík, Hvila), 35. Hrazdíra (Beránek, Dlugoš), 41. Hvila (Kučný, Rudolf Huna), 60. Jankovič (Kučný, Hvila), rozhodujúci sam. nájazd J. Milý

Vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky 2:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: T. Orolin, A. Nagy (Maď.) – Šoltés, Muzsik (Maď.), 2515 divákov

Zostavy:

Košice: Škorvánek – Šedivý, McDowell, Pulli, Koch, Dudáš, Michalčin, J. Cibák – L. Nagy, Suja, Spilar – Hričina, Galamboš, P. Lušňák – Š. Petráš, Ignatuškin, Klíma – Jokeľ, Brophey, Žitný – Kafka

Žilina: Fučík – Matejka, Kučný, Turian, Piegl, Bagin, Dlugoš, Marek Hudec, Jankovič – Rudolf Huna, Jenčík, Hvila – J. Milý, Surovka, Dominik Rehák – Beránek, Podešva, Hrazdíra – Mendrej, Ondruš, Coma

HKM Zvolen – HK Nitra 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 17. Handlovský (Vandas, Fraser)

Vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Goga, Németh (Maď.) – Orolin, Kis-Király (Maď.), 1427 divákov

Zostavy:

Zvolen: Tomek – Fraser, Pöyhönen, Zeleňák, D. Růžička, Michal Roman, Vandane, Pufahl, P. Halama – Handlovský, Kytnár, Vandas – Šišovský, Špirko, Mitchell – Obdržálek, Michal Chovan, Chlepčok – Andrisík, S. Petráš, Kelemen

Nitra: Foltán – McCormack, Mezei, Morrison, Korím, M. Versteeg, Miroslav Pupák, Rais – Blackwater, Marek Slovák, Lantoši – Kerbashian, A. Kollár, Scheidl – B. Rapáč, Bortňák, S. Buček – Pätoprstý, Čaládi, Fominych – Hvizdoš

HC 07 Detva – MAC Budapešť (Maď.) 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)

Góly: 13. Golian (Murček), 16. J. Tibenský (P. Hraško, R. Gašpar), 19. Hodgson (Gachulinec, R. Gašpar) – 7. C. Langkow (B. Orban, C. Bodó), 14. C. Langkow (Dansereau, T. Klempa), 18. J. Brown (Garát, T. Klempa), 26. C. Bodó (B. Orban, J. Dudás), 33. J. Brown (T. Klempa), 36. T. Klempa (Dansereau, J. Brown), 49. T. Klempa (J. Brown)

Vylúčení: 8:8 na 2 min, presilovky 0:2, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Stano, Müllner – Stanzel, Šefčík, 265 divákov

Zostavy:

Detva: Zalivin (36. Petrík) – Golian, Martin Chovan, P. Hraško, Sládok, Gachulinec, F. Fekiač, M. Šimon, Jendroľ – J. Žilka, Murček, Ščurko – Matúš Chovan, V. Fekiač, Hodgson – Z. Král, R. Gašpar, J. Tibenský – P. Valent, M. Surový

Budapešť: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, J. Dudás, Negrin, Burt, Garát, Vokla – C. Bodó, C. Langkow, B. Orban – Dansereau, J. Brown, T. Klempa – Terbócs, K. Nagy, Odnoga – Szigeti, Majoross, Pápa – Szabad