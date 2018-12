Zvolený starosta obce Žehňa zatiaľ nedostane osvedčenie, problémom sú jeho trestné činy

PREŠOV 18. decembra (WebNoviny.sk) – V obci Žehňa v okres Prešov sa v piatok 21. decembra uskutoční ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva. Mandát si na ňom prevezmú siedmi poslanci obecného zastupiteľstva, nie však zvolený starosta.

V novembrových voľbách síce získal najviac hlasov Atila Géňa, no Ústavný súd SR na základe sťažnosti rozhodol, že zvolenému starostovi nemá byť až do rozhodnutia súdu vydané osvedčenie. Problémom sú právoplatné odsúdenia za úmyselné trestné činy.

Súd v jeho prípadoch rozhodoval viackrát

Ako vyplýva z údajov, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, Okresný súd v Prešove sa Atilom Géňom zaoberal a rozhodoval v jeho prípadoch viackrát.

V roku 2012 ho oslobodil spod obžaloby za krádež, v tom istom roku schválil dohodu o vine a treste a uznal ho za vinného z prečinu sprenevery, za čo mu uložil trest povinnej práce v rozsahu 200 hodín.

V roku 2015 ho sudca oslobodil spod obžaloby prokurátora pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. V roku 2017 rozhodol sudca pre prípravné konanie trestným rozkazom, ktorým uznal Géňu za vinného z prečinu podvodu formou spolupáchateľstva.

Zároveň však upustil u obvineného od uloženia súhrnného trestu, keďže už v roku 2012 mu za rovnaký prečin uložil súd súhrnný trest odňatia slobody na 18 mesiacov so zaradením do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia.

„Na základe lustrácie v trestnom registri k tomuto momentu, odsúdený podal Okresnému súdu Prešov v roku 2011 žiadosť o zahladenie odsúdenia v dvoch prípadoch právoplatne skončených trestných vecí, pričom ani v jednom súd jeho žiadosti nevyhovel,“ informovala Petrufová.

Vinný zo sexuálneho zneužívania

Ako ďalej dodala, krajský súd 18. novembra 2015 uznal Géňu za vinného aj z trestného činu sexuálneho zneužívania, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 18 mesiacov s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu dva roky, počas ktorej mal povinnosť podrobiť sa sexuologickému liečeniu.

„Na základe povoleného podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody v predmetnej trestnej veci po uplynutí skúšobnej doby má sa za to, že sa odsúdený osvedčil v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona,“ dodala Petrufová. Géňa sa dopustil aj ďalších trestných činov, za ktoré ho odsúdili ešte v rokoch 1999 a 2001 súdy na strednom Slovensku.

Záznamy pred novým zákonom

Géňa na utorkovej tlačovej konferencii, ktorú zvolal, potvrdil, že v minulosti mal problém so zákonom a bol odsúdený. Ako uviedol, vo výpise trestov zo začiatku decembra má tri takéto skutky.

„Je však pre mňa zarážajúce, aby sme vyťahovali niečo, čo mám v registri trestov z roku 1999, keď som bol v detskom domove. Ďalší skutok, ktorý mám, som už bol v obci Žehňa, kde som vlastne pomohol „Romákovi“. Bol som odsúdený a to bol posledný trest v roku 2012,“ povedal Géňa, ktorý je štatutárom združenie Rómovia napredujú dopredu a na post starostu kandidoval za Stranu rómskej koalície.

Ako dodal, kandidátku podal s poukázaním na to, že zákon podľa neho nie je retroaktívny. „Kandidačnú listinu som si dal z toho dôvodu, že zákon o podmienkach volebného práva, nadobudol účinnosť v roku 2015. V starom zákone nebola prekážka mať záznam v registri trestov a ja som to pochopil tak, že ak zákon je účinný od 1. júla 2015, tak prekážku nemám, lebo som sa nedopustil nijakého trestného činu po roku 2015,“ uviedol.

K odsúdeniu v roku 2015 dodal, že v čerstvom registri trestov uvedené nie je. Zároveň dodal, že bude rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu v tejto veci.

Možní kandidáti

Ten na svojom neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra rozhodol, že sťažnosť, ktorou sa namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Žehňa ako aj ich výsledky, prijal na ďalšie konanie.

„Miestna volebná komisia v Žehni je povinná zdržať sa vydania osvedčenia o zvolení za starostu obce Žehňa A. G. do rozhodnutia vo veci samej,“ uvádza sa tiež v rozhodnutí Ústavného súdu.

Géňa uviedol, že ak Ústavný súd rozhodne v jeho neprospech, budú hľadať iného vhodného kandidáta na post starostu obce.

Vo voľbách v obci Žehňa sa o starostovskú stoličku uchádzali štyria kandidáti. Géňa získal 274 hlasov. Doterajší starosta obce Slavomír Lipták (SNS, Smer-SD) skončil na druhom mieste so ziskom 239 hlasov.