Zvýšený počet prihlášok trvalého pobytu v hlavnom meste zatiaľ nezaznamenali

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Zvýšený počet prihlášok na trvalý pobyt v hlavnom meste SR Bratislave od vyhlásenej kampane na ich podporu bratislavské mestské časti zatiaľ nezaznamenali.

Prihláste sa

Bratislavský magistrát chce v hlavnom meste viac ľudí s trvalým pobytom, na podporu ich prihlasovania sa vyhlásili v máji kampaň s názvom Prihláste sa! „Náš odbor evidencie a hlásenia pobytu občanov nezaznamenal zvýšený počet prihlásení trvalého pobytu od vyhlásenej kampane,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Ružinov Jana Pôbišová.

Podobne sú na tom aj bratislavské mestské časti Dúbravka a Karlova Ves. „Spolupracujeme s bratislavskými mestskými časťami a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. V súčasnosti ešte nemáme výsledky,“ zhrnula hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer.

V súčasnosti má trvalý pobyt v meste približne 450-tisíc obyvateľov, bez trvalého pobytu v ňom žije približne 200-tisíc ľudí. Cieľom kampane je motivovať ľudí, aby si v meste, v ktorom žijú a pracujú, nahlásili trvalý pobyt. Motiváciou pre ľudí bez trvalého pobytu v Bratislave môže byť zdravotná starostlivosť, miesta v materských školách, sociálne služby i vylepšená mestská hromadná doprava. Najbližšie sčítanie ľudí bude v roku 2021.

Dokončenie výstavby

„Mestská časť Bratislava-Karlova Ves nezaznamenala v posledných mesiacoch rapídny nárast prihlásení k trvalému pobytu,“ spomenul Miroslav Špejl z referátu komunikácie s médiami karloveského miestneho úradu. Vplyv kampane nepociťuje ani mestská časť Bratislava-Dúbravka. Podľa hovorkyne mestskej časti Lucie Marcinatovej sa „čísla na trvalý pobyt v zásade nezmenili.“

Presné čísla poskytli agentúru SITA bratislavské mestské časti Petržalka a Staré Mesto. Podľa štatistických údajov v období od 1. februára do 1. mája tohto roka sa na trvalý pobyt v Petržalke prihlásilo 748 osôb a v období od 2. mája do 2. augusta je to 990 osôb.

„Myslíme si, že veľký podiel na tom má dokončovanie výstavby na Kopčianskej, Bosákovej a Zuzany Chalupovej, Slnečnice, a nie kampaň,“ poznamenala Silvia Vnenková z petržalského miestneho úradu. Na trvalý pobyt v bratislavskom Starom Meste sa v máji prihlásilo 149 občanov, v júni 133 a v júli 143. Uvedený počet pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková.

Akákoľvek čiastka

Podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala by sa všetci ľudia, ktorí v meste žijú, mali podieľať na tom, aby mesto napredovalo. Počet ľudí, ktorí v Bratislave žijú bez trvalého pobytu, má mesto zo sčítania podľa SIM kariet v telefónoch ľudí. Analýzu vlani robila súkromná firma a počas prieskumu zistili, že v nedeľu večer príde do hlavného mesta približne 200-tisíc kariet a v piatok večer odídu.

Nesrovnal uviedol, že keby si všetci títo ľudia nahlásili v Bratislave trvalý pobyt, rozpočet mesta by si prilepšil o 60 miliónov eur viac. „To sa asi nestane, akákoľvek čiastka by však mestu pomohla,“ poznamenal. Kampaň je na informačných paneloch v meste i na internete.

Ohlasovanie trvalých pobytov v Bratislave má v kompetencii sedemnásť bratislavských mestských častí. Zaoberá sa nimi referát ohlasovne pobytu. Pre prihlásenie k trvalému pobytu musí záujemca predložiť platný občiansky preukaz, výpis z listu vlastníctva a pri maloletých do 18 rokov originál rodného listu. Nové občianske preukazy nevydáva mestská časť, ľuďom ich vydajú na pracovisku dokladov okresného riaditeľstva polície.