Zvýšený záujem o zahraničné meny pociťuje aj VÚB, milión kún vymenených na Slovensku za tri týždne

Bratislava, 22. jún 2017 (WBN/PR ) – Slováci sa rozbehli na dovolenky už v júni, aj VÚB eviduje vo svojich pobočkách od mája rastúci záujem o meny tých prímorských štátov, kde nie je zavedené euro. TOP destináciou je Chorvátsko, kuny sú najčastejšie zamieňanou menou v pobočkách VÚB počas júna.

„Záujem rastie rýchlo najmä v priebehu júna, už za prvých 19 dní mesiaca si klienti zamenili na Slovensku viac ako milión kún,“ uviedla Alena Walterová z VÚB.

Klienti si tak denne menia v priemere vyše 52 tisíc eur, čo je zhruba trojnásobok sumy zamieňanej v priebehu mája. Predpoklad je, že táto suma bude rásť najmä od júla, kedy sa naplno rozbehne dovolenková sezóna.

Záujem o zahraničné meny v pobočkách VÚB na Slovensku:

 limit zamieňanej sumy pri jednotlivých menách na jednorazový nákup nie je obmedzený, vyššie sumy však treba nahlásiť vopred, najmä pri menách ako je kuna či lev

 vzhľadom k veľkému záujmu doporučujeme nahlásiť vopred, ak je to možné, osobne na pobočke, telefonicky na službu Kontakt, cez internet banking, alebo e-mailom na adresu: kontakt@vub.sk

 lehoty nahlásenia vopred pre zámenu vyššej sumy sú zvyčajne dva až päť dní podľa spôsobu nahlásenia a výšky sumy

 pri zámene hotovosti v banke na Slovensku pred cestou na dovolenku (meníme eurá na kuny) si treba v kurzovom lístku všímať kolónku valuty / predaj (nie devízy)

 všetci čo nezrealizovali výmenu kún na Slovensku však môžu kuny získať v letovisku, v Chorvátku ako aj v iných štátoch sú možné hotovostné výbery kartou (eurá alebo miestna mena) alebo je možné realizovať bezhotovostné platby – platiť v obchodoch kartami

Výbery hotovosti z bankomatov v zahraničí:

 prostredníctvom platobných kariet VÚB možno realizovať výbery hotovosti aj priamo v bankomatoch v letoviskách a to v eurách aj v miestnej mene, v Chorvátsku je to kunách,

 hotovostné výbery je vhodné realizovať debetnou kartou (debetkné karty VÚB – Visa Inspire, Visa Inspire Gold, Maestro Dobrý anjel)

 výbery v bankomatoch kartami Visa Inspire nie sú spoplatňované, ak sú realizované v banke patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo, v Chorvátsku je to Privredna Banka Zagreb (má takmer 700 bankomatov po celom Chorvátsku)

 vyberať hotovosť bez poplatkov si môženo aj v ďalších krajinách: Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Srbsko Egypt, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Rusko, Ukrajina, Albánsko,

 v bankomatoch iných bánk je výber spoplatnený sumou 1,5% z vyberanej sumy, alebo sumou min 7 eur

 pri výbere miestnej meny z bankomatu v letovisku zvyčajne bankomat ponúkne dve možnosti : či sa bude uplatňovať kurz miestnej banky alebo kurz materskej banky vydavateľa karty (VÚB), zvyčajne je výhodnejší kurz vlastnej banky

 výber kún či inej miestnej meny z bankomatu sa zúčtováva zvyčajne výhodnejším kurzom – ako devízy (pri výberoch z bankomatu na území cudzieho štátu )

Platenie kartami v zahraničí:

 pri platení počas dovolenky v obchodoch, požičovniach a podobne treba použiť kreditné karty (VÚB MaterCard Standard, MasterCard World,)

 výhoda, že pri prepočte na eurá sa zúčtovávajú tieto platby ako devízy, výhodnejší kolónka devízy je určená pre elektronické platby kartou alebo pri výberoch z bankomatu na území cudzieho štátu

 pri dovolenkových cestách je spomedzi kredtiných kariet VÚB jednoznačne najvýhodnejšia medzinárodná kreditné karty Master Card World, umožňujú pohodlné a bezpečné platby v obchodoch, ale aj e-shopoch

o 100% zľava z mesačného poplatku pri platbách kartou min. 500€ mesačne prípadne zľava 3€ z poplatku, pri platbách min. 300€ za mesiac

o odmena za každú platbu kartou, vrátenie určitej sumy späť podľa hodnoty platby – v hoteloch a reštauráciách 2%, na internetových obchodoch 1%, za všetky ostatné platby 0,5%

o v cene karty je tiež komplexné cestovné poistenie, platí pre držiteľa hlavnej karty do celého sveta a až pre 5 spolucestujúcich

o na kartu sú viazané ďalšie poistenia – napr. proti zneužitiu karty (kryje straty až do 100 EUR), odcudzeniu alebo neautorizovanému použitiu (maximálne 24 hodín pred nahlásením do VÚB)

o kartu si navyše môžete dať zablokovať len dočasne, takže ak ju neskôr nájdete v plážovej taške, môžete si ju znovu odblokovať