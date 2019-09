Zvyšovanie dane na cigarety otvára dvere mafii, tabakové firmy varujú aj pred pašeráctvom

Vládou schválené navrhované zvýšenie spotrebných daní z cigariet, tabaku a bezdymových tabakových výrobkov je historicky najvyššie skokové zvýšenie dane.

Tvrdí to Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV), podľa ktorého ide o vyššie zvyšovanie dane ako všetky nárasty spolu za ostatných desať rokov.

O návrhu vôbec nediskutovali

Upozorňuje pritom, že o návrhu predstavitelia vlády vôbec nediskutovali s tabakovým priemyslom alebo sociálnymi partnermi a vyústiť môže do nárastu pašovania tabakových výrobkov.

„Takéto zdraženie považujeme za otvorenú pozvánku pre mafiu a kriminálne živly, ktoré financujú svoje aktivity pašovaním a nelegálnou výrobou tabakových výrobkov a ktoré budú ťažiť z vysokého cenového rozdielu medzi legálnymi a nelegálnymi produktmi. To znamená, že zamýšľaný nárast výberu spotrebnej dane sa nemusí naplniť,“ uviedol výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.

Keď sa totiž podľa neho v roku 2017 zvýšili dane len o desať centov na škatuľku cigariet, Slovensko zaznamenalo takmer zdvojnásobenie podielu nelegálnych výrobkov na vyše 6 % celkového trhu. „V niektorých oblastiach východného Slovenska je bez slovenskej kontrolnej známky každá tretia škatuľka,“ tvrdí.

Porušenie demokratických princípov

Tabakový priemysel pritom podľa združenia doteraz oceňoval konštruktívny dialóg s ministerstvom financií pri hľadaní riešení v daňovej oblasti, ktoré sledovali ako rozpočtové ciele, tak aj ochranu verejného zdravia.

„Náhle vyprodukovanie návrhu bez diskusie s dotknutými stranami, sociálnymi partnermi, ostatnými verejnými inštitúciami, či poradnými orgánmi vlády považujeme za porušenie demokratických legislatívnych princípov a pravidiel lepšej regulácie, ku ktorým sa Slovensko ako člen Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj hlási,“ uviedol Tuchscher.

Tabaková sekcia SZZV, združujúca British American Tobacco, Imperial Tobacco Slovakia, Japan Tobacco Slovensko a Philip Morris Slovensko, ktorí spoločne tvoria viac ako 95 % slovenského trhu s tabakovými výrobkami, preto vyzýva ministra financií, predsedu finančného výboru Národnej rady SR, ako aj predsedov klubov relevantných parlamentných strán, aby sa zasadili za riadnu diskusiu.

„Z ktorej by vzišiel dobrý návrh a nie taký, ktorý nielenže neprimerane zaťažuje peňaženky občanov, ale navyše podporou kriminálneho prostredia ohrozuje národnú bezpečnosť,“ tvrdí Tuchscher.

Škatuľka cigariet zdražie o desiatky centov

Spotrebná daň na cigarety aj bezdymové tabakové výrobky sa má zvýšiť. Vláda totiž v stredu schválila návrh ministerstva financií na zvýšenie sadzieb tak, že škatuľka najpredávanejších cigariet by mala zdražieť približne o 40 centov na 3,80 eura, bezdymové tabakové výrobky až o 50 centov na zhruba štyri eurá za škatuľku.

Podľa ministra financií Ladislava Kamenického by tieto zmeny mali priniesť v budúcom roku do rozpočtu celkovo vyše 100 miliónov eur. Väčšina by mala prísť zo zvýšenia dane na cigarety, až 95 miliónov eur, ďalších šesť miliónov eur by malo priniesť zdvojnásobenie spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky. V ďalších rokoch by mal dodatočný výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov stúpnuť na takmer 140 miliónov eur.

Či tento návrh prejde, je však otázne. Krátko po schválení návrhu vo vláde totiž predseda koaličnej SNS Andrej Danko vyhlásil, že toto zdražovanie cigariet jeho strana nepodporí. Zároveň tvrdí, že o návrhu nevedel ani on, ani jeho koaliční partneri a preto tento postup vlády označil za porušenie koaličnej zmluvy. Avizoval preto aj zvolanie koaličnej rady.