100 % slovenské hovädzie mäso od Kauflandu sa môže pochváliť špičkovou kvalitou

Obchodný reťazec Kaufland má za sebou prvý rok od spustenia projektu 100 % slovenské hovädzie mäso. Za toto obdobie predal 170 ton hovädziny s čisto slovenským pôvodom a jej ponuku plánuje neustále rozširovať.

Hovädzie mäso s prívlastkom „100 % slovenské“ sa dostalo na pulty reťazca v októbri 2018, kedy Kaufland predstavil projekt, ktorý garantuje slovenský pôvod mäsa. To v praxi znamená, že mäso je zo zvierat, ktoré boli narodené, chované, porazené a spracované výhradne na Slovensku. „Kvalita a čerstvosť potravín u nás vždy bola a vždy bude na prvom mieste. Prioritou by mala byť aj pri mäse, ktoré pravidelne konzumujeme. Chceli sme preto zákazníkom priniesť hovädzie mäso, ktorému sa dá veriť a zároveň podporiť slovenských farmárov. Po roku môžeme povedať, že sa nám to podarilo a v tomto dlhodobom projekte budeme naďalej pokračovať,“ uviedol riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Richard Bendík.

Až 170 ton predaného 100 % slovenského hovädzieho mäsa svedčí o záujme zákazníkov. Kým na začiatku projektu odoberal reťazec mäso z 3 býkov, dnes ich potrebuje až 6. Všetky pochádzajú zo 4 slovenských fariem. Kvalita mäsa totiž závisí aj od jeho pôvodu, čo v praxi zahŕňa výživu zvieraťa, ako aj celkové zaobchádzanie.

Pri spracovaní mäsa spolupracuje Kaufland so spoločnosťou Tauris, ktorá dbá na vysoký štandard spracovania na bitúnku a následnej výroby: „Dbáme na vysokú hygienickú úroveň práce, technologickú úroveň baliaceho zariadenia, ako aj na teplotné parametre, ktoré sú pri mäse veľmi dôležité. To všetko zabezpečuje kvalitu a zdravotnú bezpečnosť našich produktov. Dobu spotreby stanovujeme podľa druhu mäsa a balenia na základe laboratórnych testov, takže vieme zaručiť čerstvosť produktu,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Tauris Richard Duda. Ďalej vysvetľuje, že každý kus hovädzieho mäsa, ktorý opustí závod, je označený šaržou, pôvodom a je plne vysledovateľný až po úroveň chovateľa. Ak sa mäso čo i len trocha odchyľuje od kvalitatívnych parametrov jatočného opracovania či vlastností, ktoré má Tauris nastavené, dochádza k vyradeniu mäsa. „Odbyt kvalitnej slovenskej hovädziny je dôležitý a sme radi, že v spolupráci s Kauflandom sa na ňom môžeme podieľať. Vytvárame nové balenia a gramáže, aby si spotrebiteľ mohol vybrať to ideálne pre seba,“ dodáva Duda.

„Overení dodávatelia sú pre nás jedným z ťažísk pri napĺňaní cieľa predávať výhradne kvalitné mäso. Celkovo je to kombinácia profesionálov v odbore, prísnej kontroly a nárokov na kvalitu na oboch stranách, ako aj úprimnej snahy priniesť zákazníkovi kvalitné 100 % slovenské mäso,“ konštatuje Bendík.

Aktuálne nájdete v ponuke všetkých predajní Kaufland 100 % slovenskú hovädziu roštenku v celku i v plátkoch.

Inzercia