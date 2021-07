12 sestier, ktoré prenasleduje rodinná kliatba

Fantasy strašidelný horor, ktorý vás zrazí z nôh a budete absolútne prekvapení, nadšení, zaskočení.

To je young adult novinka z vydavateľstva Ikar Panstvo soli a smútku od americkej bestsellerovej autorky Erin Craigovej. Tá odmalička milovala strašidelné príbehy plné nadprirodzena, mysterióznych prvkov, vraždiacich klaunov a v tejto knihe sa inšpirovala klasikou od bratov Grimmovcov o dvanástich tancujúcich princeznách.

Hlavnou hrdinkou je 19-ročná princezná Annaleigh, ktorá žije so sestrami, s otcom a nevlastnou matkou na osamelom panstve Highmoor na ostrove uprostred nepokojných morí. Príbeh sa začína pohrebom jej sestry Eulalie. Kedysi ich bolo 12 sestier, dnes sú však veľkolepé sály panstva studené a prázdne. Čudesné predčasné úmrtia jej vzali už štyri sestry, tiež mamu. Jedna smrť bola tragickejšia než druhá – choroba, strmhlavý pád, utopenie, pokĺznutie z útesu… takže v okolitých dedinách sa šepká, že rodina je prekliata.

Annaleigh klebetám neverí, snaží sa vypátrať dôvod, zapoja sa aj jej sestry, či spoločný kamarát z detstva, strážca majáku Fisher. A práve on to posunie do úplne iných sfér – chce dievčatá rozveseliť, potešiť ich a tak ich zavedie na tajné miesto bohov, kde sa nachádza čarovný portál, ktorý ich prenesie na magický bál kdesi ďaleko.

Po nociach sa vykrádajú zo svojich izieb, aby tancovali na tajných báloch v žiarivých črievičkách a hodvábnych róbach až do úsvitu. Na panstve Highmoore sa naozaj deje čosi zvláštne a Annaleigh musí záhadu vyriešiť, kým nepribudnú ďalšie obete. Mohla by byť jednou z nich…

Panstvo soli a smútku má takmer 400 strán a skutočne sa v nej stále niečo deje. Má množstvo zápletiek a tie sú vystavané tak, že netušíte, čo bude nasledovať, ako sa to bude vyvíjať. Budete stále v napätí sedieť na okraji stoličky. Príbeh sa zamotáva, pribúdajú nečakané zvraty, prekvapenia, desivé okamihy a postupne vypláva na povrch hrozné tajomstvo, kto vlastne zapríčinil to rodinné prekliatie.

„Tá kniha má v sebe všetko. Od fantasy, cez romantiku a detektívku až po horor. Kým v jednej chvíli som sa až roztápala zo snového páru Annaleigh a Cassiusa, v ďalšom okamihu som mala chuť zahodiť knihu od strachu. Príbeh je nesmierne pútavý a autorka píše naozaj krásne,“ pochvaľuje si bookloverka Adriana Grečnárová.

Vypočujte si úryvok v podaní herečky Zuzany Jurigovej Kaprálikovej:

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis