Určite len málokto z nás nepocítil aspoň raz v živote nutkavú túžbu po pomste. Je to pre nás prirodzené. Chceme oplatiť to, čo od druhých dostaneme. Napriek týmto pocitom by sme mali zachovať chladnú hlavu a pomste sa radšej vyhnúť.