3 tipy ako zažiariť na halloweenskej párty

Chystáte sa na halloweenskú párty a márne si lámete hlavu nad svojou outfitom? Prinášame vám inšpiráciu, vďaka ktorej budete počas tohto strašidelného sviatku neprehľadnuteľná od hlavy až po päty.

Vyberte si vhodnú halloweensku masku

Kreativite sa medze nekladú. Či už si rozhodnete obliecť kostým smrtky, zakrvavenej zdravotnej sestričky, sexi upírky, divokej Harley Quinn, čarodejnice alebo akejkoľvek inej hororovej postavy. Vyskúšať môžete taktiež športovo elegantný štýl s rockovými prvkami a okorenenými dávkami čierneho humoru. Siahnuť tak môžete po čiernych punčochách so zaujímavými pruhmi alebo sieťkovaním. „Ak túžite byť na halloweenskej párty za ženu vamp, vsaďte na provokatívny sexi vzhľad. Ten docielite napríklad trblietavou podprsenkou, alebo zvodným, čiernym korzetom. To však parádne padne aj s obtiahnutou puzdrovou sukňou a ihličkovými podpätkami. Nemali by ste zabudnúť ani na klasiku – malé čierne šaty, ktoré pre halloweenský večer vyberajte v nápaditejšom a odvážnejšom duchu,“ konštatuje odborníčka na módne trendy Mária Padová z e-shopu s oblečením Factcool.sk.

Foto: Alensa

Dávajte pozor na perfektné líčenie

Halloween je tým pravým dňom, kedy môžete vyskúšať v líčení všetko, čo by ste si za iných okolností nedovolili. Pripravte si všetky trblietky, tmavé očné tiene a čierne rúže. Zapojiť môžete taktiež aj svojho partnera. Pokiaľ bude halloweenskému kostýmu naklonený aj on, skúste pre tentokrát zladiť strach naháňajúce líčenie aj s ním.

Foto: Alensa

Nezabudnite na detaily

Možno si nepotrpíte na príliš výrazné líčenie, ale čo sa týka manikúry, ste pre každú špatnosť. Vykúzlite preto halloweenské motívy aj na vašich nechtoch. Ak chcete dosiahnuť uhrančivý pohľad, siahnite po farebných či vzorovaných kontaktných šošovkách. „Pre takéto príležitosti odporúčam jednodenné kontaktné šošovky, ktoré sú určené k jednorazovému použitiu. Po večierku ich jednoducho vyhodíte a nepotrebujete k ich údržbe ani čistiaci roztok. Jedná sa tak o najzdravší a najpohodlnejší spôsob nosenia kontaktných šošoviek,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk, on-line predajca kontaktných šošoviek, slnečných a dioptrických okuliarov. Vybrať si môžete jednak z dioptrických tak aj z nedioptrických farebných kontaktných šošoviek, ktoré neposkytujú korekciu zraku.

Foto: Factcool

Tip optometristky Kristýny Štěbetákovej z Alensa.sk:

„Pokiaľ ste nikdy v minulosti nenosili kontaktné šošovky, pozorne si prečítajte návod ako s nimi manipulovať, prípadne si aplikáciu šošoviek pred halloweenským večierkom najskôr natrénujte. Aplikácia šošovky sa vám na prvýkrát nemusí podariť. Šošovku môžete aj stratiť alebo oči môžu byť z nich podráždené. Poškodenú šošovku však určite znovu do očí nedávajte. Ak budete cítiť, že vaše oči sú podráždené, šošovky radšej vyberte.“

Foto: Factcool

Ako si kontaktné šošovky nasadiť?

Dôkladne si umyte ruky, vysušte si ich. Následne otvorte balenie šošoviek. Šošovku naberte ukazovákom a skontrolujte či nie je prevrátená. Prostredníkom tej istej ruky si ľahko stiahnite spodné viečko a ukazovákom druhej ruky povytiahnite to vrchné. Ukazovákom opatrne vložte šošovku do oka. Oko môže byť chvíľu citlivé, ale po nejakej dobe by si malo zvyknúť na šošovku. Nezabudnite, v prípade, že máte jednodenné kontaktné šošovky, sú určené iba pre jeden deň. Nesmiete v nich spať a ani ich nosiť dlhšie alebo opakovane. Občas sa tak vyplatí si ku zvolenému kostýmu kúpiť radšej dvoje rovnaké šošovky, aby ste mali náhradné v prípade ich poškodenia.

Informačný servis