365.bank prostredníctvom spoločnosti 365.fintech preinvestovala už 4 mil. eur v oblasti fintechov. Najnovšie do jej portfólia pribudol startup Ondato

Investičná platforma 365.fintech, ktorá je súčasťou skupiny 365.bank a poskytuje venture capitalové financovanie, si pripísala na konto ďalšiu, v poradí už 16. investíciu. Do jej portfólia pribudla britsko-litovská spoločnosť Ondato, ktorá poskytuje technologické riešenia v oblastiach KYC (Know your client) a AML (Anti-money laundering).

365.bank investuje prostredníctvom platformy 365.fintech do perspektívnych fintech, big data a business intelligence spoločností už od roku 2018. Jej ambíciou je podporovať novovzniknuté spoločnosti potrebným kapitálom a podieľať sa tak na výmene skúseností z oblasti technológií, ktoré sú súčasťou bankového a finančného sektora. S týmto cieľom realizovala už viacero investícií v celkovej hodnote vo výške viac ako 4 mil. eur.

„Na poli fintechov a startupov pôsobí 365.bank v pozícii strategického partnera a investora už viac ako štyri roky. V tejto oblasti vidíme veľký priestor na zdieľanie vzájomných skúseností, kapitálu a know-how. Ako banková skupina totiž máme záujem participovať na inovatívnych riešeniach, ktoré vytvárajú pre klienta pridanú hodnotu, zlepšujú jeho užívateľský zážitok a prispievajú k efektivite a transparentnosti procesov. Každý projekt, do ktorého 365.fintech investuje, vytvára potenciál pre jeho možné neskoršie využitie aj v rámci nášho bankového ekosystému,“ hovorí Andrej Zaťko, CEO 365.bank.

Finančné inštitúcie kladú v dnešnej dobe veľký dôraz na transparentnosť finančných tokov a na zavádzanie systémov, ktoré zefektívňujú ich procesy v tejto oblasti. Spoločnosť Ondato prináša vysoké uplatnenie v bankovom sektore, ale aj mimo neho, čo pozitívne pôsobí na jej rast, a tým vytvára aj priestor pre zhodnotenie investovaného kapitálu.

Ondato vznikla v roku 2018 a pomáha vytvárať lepšie a bezpečnejšie prostredie pre organizácie a jednotlivcov. Zefektívňuje procesy súvisiace s KYC (Know your client) a AML (Anti-money laundering). Ide najmä o overenie totožnosti a digitálnej identity klientov a rizík spojených s udržiavaním obchodného vzťahu. Spoločnosť má v súčasnosti cez 300 klientov vo viac ako 30 krajinách pôsobiacich vo fintech, bankovníctve, kryptografii, zdieľanej ekonomike a v ďalších odvetviach.

