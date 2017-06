4 skvelé tipy do kuchyne, ktoré si zamilujete

reklama:

V kuchyni je vždy čo robiť a hlavne pri varení alebo pečení je dobré, ak vieme využiť nejaké šikovné triky. Tu sú štyri, ktoré sa vám určite zapáčia a zrejme ich aj využijete.

Kuchyňa je miesto v dome alebo v byte, kde sa zdržiavame najčastejšie. Preto si vyžaduje veľa práce, upratovania, varenia, pečenia. Gazdinky to veľmi dobre poznajú. Niekedy je toho toľko, že nevieme čo skôr. A vtedy je dobré sa vedieť vynájsť.

Taktiež existuje mnoho vychytávok do kuchyne, ktorých je už v dnešnej dobe naozaj neúrekom. Ale čo tak si ušetriť peniaze a pomôcť si doma? Teraz uvidíte štyri super triky, ktoré sa vám v budúcnosti môžu naozaj hodiť.

1. Strúhadlo

Ak sa vám pokazí doma strúhadlo alebo nemáte práve žiadne po ruke, vyrobte si ho. Je to jednoduché. Zoberte si pohár s viečkom. Do viečka pomocou nožíka spravte dieru a jednu stranu mierne ohnite. Takto krásne nastrúhate mrkvu, ktorá sa vám bude ešte aj ukladať do pohára.

2. Plech

Chystáte sa upiecť koláč, nemáte však správnu veľkosť plechu? Ak potrebujete menší rozmer, pomôžte si alobalom. Zložte ho tvaru ako na obrázku a priložte ho na plech. Perfektný nápad, čo poviete?

3. Kukurica

Nedarí sa vám doma vyrobiť poriadne pukance z kukuričných zŕn? Namočte ich najprv na desať minút do vody. Vysušte a následne vyrobte pukance. Uvidíte ten rozdiel.

4. Vajce

Viete ako najľahšie ošúpať uvarené vajíčko? Po uvarení ho vložte do pohára, nalejte trochu vody, chyťte z oboch strán rukami a potraste. Pôjde to raz – dva.

Všetky štyri super triky do domácnosti si môžete pozrieť aj na videu. Určite ich niekedy v budúcnosti využijete aj vy.