40 tancujúcich žien v bielych šatách – to je Veľký nádych na úvod festivalu Bratislava v pohybe

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe sa síce začne 4. októbra 2022, no už 10. septembra uvedie v rámci sprievodného programu premiéru pohybovo-hudobno-výtvarnej inštalácie Veľký nádych, reprízy sú naplánované na 11., 17. a 18. september. Do projektu, ktorý prepája profesionálnu tvorbu a prácu s komunitou, sa zapojilo 43 žien vo veku od 18 do 78 rokov, mnohé z nich zažili proces tvorby na vlastnom tele vôbec po prvý raz. Ide o spoluprácu festivalu s tvorcami Debris Company, Stanislavou Vlčekovou a Jozefom Vlkom. Výnimočné predstavenia sa uskutočnia na nádvorí Primaciálneho paláca vždy o 18.00 hod., vstup zdarma.

„Obdivujem zanietenosť a odvahu všetkých žien – účastníčok projektu. Verím, že tak ako pre nás, aj pre ne to bola nevšedná skúsenosť, cez ktorú sa zblížili so svojim telom, zažili proces tvorby a verím, že i predstavenia samotné budú niečím výnimočným tak pre ne, ako aj pre nás,“ povedala umelecká riaditeľka a zakladateľka festivalu Miroslava Kovářová.

V autorskom a tvorivom tíme sa spojili členovia a spolupracovníci Debris Company a okrem siedmich profesionálnych interpretiek je do projektu zapojených aj 36 žien rôzneho veku, ktoré reagovali na otvorenú výzvu, organizátori ich vybrali spomedzi 59 prihlásených záujemkýň.

Choreografka Stanislava Vlčeková si spoluprácu s komunitou a tvorivý proces na skúškach či workshopoch pochvaľuje. „Každým dňom vidím a cítim, že takzvaný princíp synergie je nesmierne dôležitý, potrebný a inšpirujúci. Nesie v sebe silu, kreativitu, porozumenie, pokoru a vzájomné načúvanie. Kultivuje a rozvíja sebapoznanie a postupne eliminuje strach zo seba samého. Veľa sa od seba navzájom v týchto dňoch učíme,“ popísala aktuálny proces tvorby. Obavy či neistoty, ktoré bolo na začiatku možné vytušiť, sa však podľa nej v priebehu skúšok rozplynuli. „Fascinovalo ma to, ako rýchlo sa dokázali každá zo žien oslobodiť od pochybností o sebe samej, ako prirodzene sa prostredníctvom pohybu dostávali k sebe hlbšie a bližšie. S akou citlivosťou sa počúvali a reagovali na tie najjemnejšie podnety vyplývajúce zo zadaní. Bol to pre nás v tíme úžasný až dojímavý zážitok v prvý deň a bolo nám jasné, že to bude krásna spolupráca,“ uzavrela Stanislava Vlčeková.

Tvorcovia projektu, členovia a spolupracovníci Debris Company, sa inšpirovali poéziou Ivana Štrpku, zbierkou Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad. Ako povedal Jozef Vlk ktorý sa podpísal pod koncept, réžiu a hudbu projektu, Ivan Štrpka je plný priestorov, atmosfér, naznačených point, výtvarných situácií, hudobných vízií. „Keď ho čítate, vnímate tušené smerovanie týchto plynúcich obrazov, gest v jemu typickom labyrinte, avšak v momente keď čítate poslednú strofu, slová sa vám postupne menia na vyplašené hrdličky a miznú v neznámom priestore, vo vízii ďalšieho pohybu, ďalšieho tušeného detailu, o ktorom nebola reč,“ povedal.

Pri práci s pohybovým slovníkom žien, ktoré sa projektu zúčastňujú, vznikali podľa neho podobné situácie. „Časti Štrpkových textov nám poslúžili ako inšpirácia pri stavbe nielen pohybového materiálu, ale aj hudby k Veľkému nádychu; pracovali sme nie s konkrétnou básňou, ale s fragmentami zbierok Veľký dych a Fragmenty (rytierskeho) lesa. Z nich sme čerpali nami zvolené atribúty na ich individuálny výklad a výtvarné vyznenie,“ dodal Jozef Vlk.

Podstatou výtvarnej zložky je kostým vytvorený s ideou recyklácie – dlhodobo nenosený, nevyužitý odev tak dostal v produkcii ďalšiu šancu. Nový vzhľad bol dosiahnutý up-cykláciou a kreatívnymi úpravami, ktoré mu vďaka kostýmovej dizajnérke Andrei Pojezdálovej „vdýchli” novú funkciu.

Premiéra, ktorej bude predchádzať rad workshopov a skúšok, sa uskutoční 10. septembra 2022 na nádvorí Primaciálneho paláca. Reprízy sú naplánované na 11., 17., 18. septembra 2022 a sú súčasťou bratislavského Kultúrneho leta, posledné dve predstavenia sa uskutočnia v rámci Bielej noci.

Veľký nádych

Pohybovo-hudobno-výtvarná inštalácia

Koncept, réžia, hudba: Jozef Vlk

Choreografia: Stanislava Vlčeková

Dramaturgia: Miroslava Kovářová

Kostýmy: Andrea Pojezdálová

Hlasová pedagogička: Lenka Barilíková Spišáková

Účinkujú: Hana Gallinová, Michaela Králiková, Zuzana Náprstková, Natália Plesníková a Stela Bocáková, Eva Dergnovichová, Petra Ďuračková, Jiřina Gažiová Jakubíková, Jana Gerberová, Dana Hájeková, Henrieta Horáková, Eva Hudek, Eva Judová, Mária Kavecká, Eva Kopecká, Tereza Libovičová, Božena Korabová, Alexandra Lukáčová, Katarína Macková, Ana Luna Moya Madrona, Kristína Miklovičová, Petronela Miková, Jana Milatová, Dagmar Očkovská, Viktória Oroszová, Jana Osičková, Timea Rošková, Alena Smiešková, Kristína Spáčová, Denisa Stašáková, Lýdia Stránska, Anita Šnírerová, Lucia Šuplatová, Ema Šútovcová, Ivana Tavačová, Alica Toholová, Eva Tóthová, Silvia Valčuhová, Monika Višňovská, Etela Vranková/Miriam Budzáková, Miroslava Stašková

Sláčikové trio: Marína Cerovská, Anna Makarová, Katka Vanáková

Produkcia: Asociácia Bratislava v pohybe

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt podporili Nadácia mesta Bratislavy, Mesto Bratislava a BKIS. V spolupráci s festivalom Biela noc.

Ročník Medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe sa uskutoční od 4. do 22. októbra 2022, jeho cieľom je každý rok predstaviť divákom v Bratislave a na Slovensku to najzaujímavejšie zo súčasného tanca vo svete.

Hlavný program festivalu je zverejnený na webovej stránke www.abp.sk, vstupenky i permanentky na všetky predstavenia Hlavného programu sa dajú zakúpiť na stránke www.abp.sk alebo https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/bratislava-v-pohybe-2022/.

Záštitu nad 26. ročníkom prestížneho festivalu prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, po tretí krát získal dotáciu od Mesta Bratislavy v rámci podpory strategických kultúrnych podujatí a novým strategickým partnerom sa stala Nadácia Tatra banky. Destinačným partnerom festivalu je Bratislava Tourist Board.

Debris Company sa venuje pohybovo-tanečnému divadlu, akčnému umeniu a performance. Na slovenskej scéne ide o ojedinelé zoskupenie zamerané na neverbálne divadlo s presahom do súčasného tanca, performancie, vizuálneho umenia a site specific projektov. Vedúcou osobnosťou, režisérom a autorom hudby k väčšine inscenácií je Jozef Vlk, choreografkou Stanislava Vlčeková. Svojou tvorbou dokážu stále prekvapovať, objavovať nové súvislosti, a to všetko s profesionálnym nasadením dnes už početného tvorivého tímu. Ich projekty spája vždy silný podklad, predloha, adaptácia a možno ich zaradiť k multimediálnemu, avantgardistickému prúdu, ktorý ozvláštňuje a je oceňovaný na slovenskej divadelnej scéne už dlhšiu dobu. https://www.debriscompany.sk/

Asociácia Bratislava v pohybe je občianske združenie pracujúce v oblasti profesionálneho rozvoja súčasného tanca. Hlavnou aktivitou ABP je organizácia medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, jeho 26. ročník sa uskutoční v októbri 2022. Okrem predstavení festival prináša sprievodný program aktivizujúci komunitu a širokému spektru publika približuje súčasný tanec jeho uvádzaním vo verejnom priestore mesta. ABP reprezentuje slovenské tanečné umenie v medzinárodnom kontexte a rozvíja medzinárodnú spoluprácu.

