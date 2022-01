5 vecí pre dokonalého Valentína

Vykúzliť dokonalú romantiku nie je len tak. Chce to dobrý nápad, nezabudnuteľnú atmosféru a miesto kde budete len vy dvaja. Ukážeme vám ako vykúzliť dokonalého Valentína na ktorého tak ľahko nezabudnete.

1. Príjemná hudba

Ak ste sa rozhodli stráviť sviatok zamilovaných vo dvojici, nemôžu chýbať sviečky ako aj príjemná hudba. Odložte svoje obľúbené rockové skupiny na tento večer do zásuvky. Nahraďte ich niečím romantickejším.

2. Romantická komédia

Ak hľadáte niečo dobré v telke na Valentínsky večer, máme pre vás tip. Vyskúšajte romantickú komédiu. Nenechajte sa preto ničím rušiť, romantika zavládne nielen vo vašej telke, ale aj u vás doma.

3. Prechádzka mestom

Po dobrej večeri nezabudnite aj na krátku prechádzku mestom. Zapadnúť môžete do kaviarničky, ktorú náhodne zbadáte, alebo jednoducho na tento večer nahraďte auto či mestskú dopravu za prechádzku. Určite to neoľutujete. Okrem toho, že si okyslíte organizmus, žalúdok bude lepšie tráviť večeru a súčasne telo naladíte na aktivity, ktoré na vás čakajú po príchode domov.

4. Dobré jedlo

Láska a romantika je nerozlučne spätá s dobrým jedlom. Je len na vás či pozvete svoju polovičku do dobrej reštaurácie, objednáte si donášku, alebo skúsite niečo vykúzliť sami. V rámci večere nezabudnite napríklad na mandle, ktoré sú celé roky symbolom plodnosti. Ich vôňa vyvoláva vášeň najmä u nežnejšej polovičky. Z tých exotickejších surovín je to koriander. Samotná rozprávka z knihy Tisíc a jednej noci rozpráva príbeh obchodníka, ktorý bol bezdetný 40 rokov a jeho plodnosť sa prejavila až po zjedení koriandru.

5. Kvalitná čokoláda

Kvalitná čokoláda okrem svojej lahodnej chuti skrýva v sebe aj ďalšie tajomstvá. Dokáže totiž pomôcť aj pri sexuálnych problémoch. Za všetko môžeme poďakovať látke nazvanej L-arganín. Je to základná proteinogenná aminokyselina, ktorá ma za následok rozprúdenie a prekrvenie tela. Vrátane pohlavných orgánov. Vďaka tomu sa posilní vaše libido a bude to mať dobrý vplyv na váš pohlavný život. Nezabúdajte však na dve veci. Doprajte si kvalitnú čokoládu s čo najvyšším podielom kakaa. U nekvalitných čokolád by ste tieto účinky hľadali márne. Druhým našim odporúčaním je striedmosť. Vysoká dávka čokolády môže teplo utlmiť a unaviť. A to v tento večer nechce nikto z nás.

