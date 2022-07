59. ročník Styl a Kabo ukáže najnovšie módne trendy a privíta zaujímavých hostí

Svet módnych prehliadok, štýl, krása, design, nové modely, trendy a krásne ženy. To ponúkne tohtoročný veľtrh STYL a KABO, ktorý sa uskutoční 20. – 22.8. v Brne. Tešiť sa môžete nielen na módne prehliadky vystavovateľov, ale aj kreatívne workshopy na ktorých sa predstavia známi stylisti, vizážisti a dizajnéri. Letný event plný módy si nenechajú ujsť ani obľúbení herci z televíznych seriálov.

Vylaďte sa od hlavy až k päte

Dvojica tradičných veľtrhov STYL a KABO v Brne, ponúkne od 20. do 22. augusta tri dni plné najnovších módnych kolekcií od českých a slovenských módnych návrhárov a firiem. Okrem nich si tento event nenechajú ujsť ani zahraničné firmy.

Šaty, kabelky, topánky, klobúky, originálne doplnky či luxusná spodná bielizeň, to všetko od viac než 120 vystavovateľov, zastupujúcich svetové módne značky. Na jednom mieste tak môžu obchodníci dokonale zladiť outfity aj pre svojich najnáročnejších zákazníkov. Výber farieb, strihov a materiálov bude ako vždy pestrý.

Hostia zvučných mien či stylisti filmových hviezd

Jedným z hostí veľtrhu je Pavel Bauer, Majster Českej republiky v make-upe a jeden z najvyhľadávanejších profesionálnych vizážistov s 20 ročnou odbornou praxou, dvorný vizážista značky Estée Lauder.

Pavel Bauer.

„Na veľtrhy Styl a Kabo jazdím už 15 rokov, takže som zažil obdobie, kedy veľtrhy boli otvorené širokej verejnosti, aj dnešnú dobu, kedy je akcia určená pro odbornú verejnosť. Všetko má niečo do seba. Čo ma ale teší, je fakt, že sú tu stále módne prehliadky a zaujímavý sprievodný program, ktorého sa tohto roku osobne zúčastním. Spoločne s kamarátkou stylistkou Stáňou Schlosserovou budeme mať workshop, kde prítomným návštevníkom ukážeme praktické prepojenie módnych trendov s vizážistkou. Ďalšou zaujímavou témou bude udržateľnosť, praktickosti a trendy,“ prezradil Pavel Bauer.

Stáňa Šlosserová je známa stylistka a vyhľadávaná osobná kostymérka hollywoodskych hviezd. „Verím v silu osobného štýlu, ktorý v dobrom odkrýva osobnosť a necháva ju zažiariť ako hviezdy, s ktorými pracujem,“ uviedla stylistka Stáňa.

Nové workshopy, prednášky, ale aj večerná fashion show

Okrem spomínaných hosti do Brna zavíta aj módna redaktorka a stylistka Klára Klempířová so svojím workshopom.

„So štýlom sa buď narodíte alebo sa ho môžete naučiť! Ako? Na svojom workshope sa budem venovať pravidlám štýlu, štruktúre ideálneho šatníku či módnej psychológii…aby ste sa každý deň cítili skvele v tom, čo si vezmete na seba“, vraví stylistka s dvadsaťročnou praxou, ktorá je zároveň aj kostýmová výtvarníčka pri natáčaní reklám a seriálov a ako módna redaktorka pôsobila v magazínoch ELLE či MARIANNE.

Eva Decastelo

Na veľtrhoch módy nebude chýbať ani jej pravidelný hosť – herečka, moderátorka a influencerka Eva Decastelo. Tá sa svetu módy venuje už od svojich štrnástich, kedy prvý krát okúsila svet modelingu.

„Na veľtrhoch Styl a Kabo som bola už niekoľkokrát a vždy som si to tam pekne užila. Tento rok so sebou beriem kamarátov Lukáša Langmajera a Janu Strykovú. Mám rada módu a zaujíma ma aké kolekcie sa budú vystavovať. Trpím aj na doplnky a tých na Styl a Kabo býva veľa, tak to musím všetko stihnúť. A večer by som mala ísť prehliadku návrhára Michala Knota, ktorého mám veľmi rada. Okrem toho by som si mala aj zamoderovať. Takže v sobotu 20.8. sa veľmi teším,“ vraví herečka.

Customizácia ako trend

Nielen obliekanie, ale aj obuv prechádza revolučnými zmenami a to jak v najnovších materiáloch, tak v prevedení a originalite designu. Inšpirácie pre obchodníkov, výrobcov a odborníkov pripravuje firma Vasky, známa svojou kvalitnou ručnou výrobou topánok s tradíciou.

Na tému „Customizácia ako trend a ako k nemu pristupuje česká firma Vasky“ vystúpi Jaroslav Jordán za obchodné oddelenie a Martin Brna, produktový dizajnér. Program sa uskutoční v rámci pediatrického sympózia, kde sa stretnú lekári, pediatri a výrobcovia i predajci obuvi.

Na sobotný večer pripravili organizátori večierok pre vystavovateľov a ich partnerov. Súčasťou bude aj módna prehliadka, na ktorej sa predstaví známy návrhár hviezd Michael Knot, návrhárky Iveta Řádková a Helena Bedrnová so špeciálnym hosťom gréckou kolekciou od firmy Axel Accessories.