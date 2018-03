7 závažných chorôb vrátane rakoviny, ktoré spôsobuje oxidačný stres plus rady, ako proti nemu bojovať

Viete, čo je oxidačný stres a prečo vzniká? Mnohí z nás netušia, že stojí za množstvom ochorení. V boji proti nemu zohráva dôležitú úlohu aj vitamín C.

Psychický stres, nedostatok spánku, preťaženie v práci, užívanie liekov, fajčenie, nevyvážená strava a znečistené prostredie. To sú len niektoré z najčastejších príčin nadmernej tvorby voľných kyslíkových radikálov, ktoré môžu byť pre nás veľmi nebezpečné. Stoja totiž za vznikom oxidačného stresu.

Ochorenia, ktoré spôsobuje oxidačný stres

Oxidačný stres je jedným z dôležitých faktorov poškodzovania buniek, starnutia a chorobných i degeneratívnych procesov v organizme. S touto komplikáciou sú spojené napríklad nasledujúce ochorenia:

akútne a chronické infekcie,

alergie

nervové choroby,

kardiovaskulárne choroby,

zlé hojenie rán,

reuma,

nádorové choroby.

Ako bojovať s oxidačným stresom?

Okrem dostatku spánku a pohybu, správneho životného štýlu je podstatná aj vyvážená strava s dostatkom antioxidantov, akými sú napr. vitamín E, glutatión, enzýmy superoxiddismutáza (SOD), kataláza a určite vitamín C. Aj jeho pôsobením sú totiž prebytočné kyslíkové radikály odstraňované z tela.

Vitamín C a jeho významná úloha v organizme

Vitamín C má v organizme nezastupiteľné miesto. Okrem toho, že hrá dôležitú úlohu v správnom fungovaní mozgu a imunity, je potrebný pre tvorbu viacerých látok, enzýmov, kolagénu, neutransmiterov (látok, ktoré prenášajú informácie medzi bunkami). Zasahuje aj do metabolizmu bielkovín, tukov, ovplyvňuje vstrebávanie železa, potrebného hlavne pre červené krvinky. Zlepšuje odolnosť kože, podporuje hojivé procesy, a správnu kvalitu spojivového tkaniva závislého od kolagénu (šľachy, väzy, svaly). Ak je vitamínu C málo, ako prvá prichádza únava, vyčerpanosť, čo môže viesť až k depresívnej poruche. Odrazí sa to aj na spojivovom tkanive, kde sa zvyšuje jeho tuhosť – ovplyvňuje sa funkčnosť pohybového aparátu, kostí, ochabnutosť kože, zvyšuje sa krehkosť cievnej steny, dochádza ku krvácaniu, napr. ďasien. Tieto stavy sú sprevádzané zvýšenou chorobnosťou, skleslosťou a zápalovými procesmi v rôznych tkanivách. Ak tento stav trvá dlho, môže viesť až k nádorovým ochoreniam.

Nie je vitamín C, ako vitamín C

Vitamín C je rozpustný vo vode a po jeho užití ústami (perorálne) prestupuje z čreva do krvi pomocou tzv. aktívnych prenášačov len obmedzené množstvo vitamínu C (cca 200 mg), zvyšný vitamín C sa z tela vylúči. Avšak jeho nadbytočné nevstrebané množstvo môže podráždiť sliznicu čreva a spôsobiť aj hnačku. Keďže pri infekčných ochoreniach, pri hojení rán, pri zvýšenej psychickej a fyzickej námahe a oxidačnom strese, sa potreba vitamínu C v tele niekoľkonásobne zvyšuje, je potrebné ho do organizmu dodávať vo zvýšenej miere. Kvôli problému s jeho vstrebávaním je preto veľmi dôležité, v akej forme ho do tela prijímame. Existuje riešenie, ktoré tento problém vyrieši? Možnosťou je lipozomálny vitamín C.

Čo je lipozomálny vitamín C?

Lipozomálna technológia predstavuje moderný spôsob spracovania účinných látok a ich cielenú distribúciu do organizmu. Doteraz sa využívala hlavne pri onkologických liekoch. Lipozómy pozostávajú z mikroguľôčok s tukovým (fosfolipidovým) 2 vrstvovým obalom, ktoré sú vo vnútri naplnené účinnou látkou, napr. vitamínom C . Lipozómový obal zabezpečuje ochranu účinnej látky pred jej predčasným znehodnotením v čreve, optimálne vstrebávanie z čreva do krvi a lymfy (nie sú potrebné aktívne prenášače), kde zabezpečuje aj postupné uvoľňovanie účinnej látky (12 h).

Oproti bežným formám tabletiek alebo kapsúl, dosahuje lipozomálny vitamín C výrazne vyšších hladín v krvi. Vďaka tomu dokáže efektívne zvýšiť zníženú hladinu vitamínu C v dôsledku choroby na optimálnu fyziologickú hladinu. To je potrebné na správne fungovanie jednotlivých tkanív a orgánov, ako aj na zabezpečenie antioxidačných procesov v organizme, čo spolu vedie k uzdraveniu.