AbbVie ukončila transformačnú akvizíciu spoločnosti Allergan

Vytvorenie biofarmaceutickej spoločnosti s vedúcou pozíciou v kľúčových terapeutických oblastiach, ako sú imunológia, hematoonkológia a neurovedy, a divíziou Allergan Aesthetics.

Široké a diverzifikované portfólio produktov už dostupných na trhu a vo vývoji, ktoré zabezpečia dlhodobý trvalo udržateľný rast.

Zaistenie okamžitej profitability rastovej platformy AbbVie (okrem lieku Humira).

Menovanie Thomasa C. Freymana do predstavenstva spoločnosti.

AbbVie (NYSE: ABBV), globálna biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, oznámila, že 8. mája dokončila akvizíciu spoločnosti Allergan plc po tom, čo získala schválenie od všetkých vládnych regulačných orgánov, ako si vyžaduje akvizičná zmluva, a tiež schválenie írskym vrchným súdom.

„Sme veľmi radi, že sme dosiahli tento významný míľnik dôležitý pre našu spoločnosť, jej zamestnancov, akcionárov a tiež pacientov, ktorí sú stredobodom nášho záujmu,“ uviedol na margo akvizície Richard A. Gonzalez, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AbbVie. „Ceníme si všetko vynaložené úsilie zo strany našich nových kolegov zo spoločnosti Allergan, rovnako ako aj našich zamestnancov, ktoré viedlo k dosiahnutiu tejto prelomovej chvíle pre našu spoločnosť. AbbVie bude teraz vysoko diverzifikovaným lídrom v mnohých významných terapeutických oblastiach, a to nielen s liekmi už uvedenými na trh, ale aj s tými vo vývoji. Finančná sila nadobudnutá akvizíciou nám umožní pokračovať v investíciách do najmodernejšej vedy a naďalej pokračovať v hľadaní medicínskych riešení pre neuspokojené potreby pacientov, ktorí sa na nás spoliehajú. Som na obe spoločnosti hrdý a teším sa na ďalšie príležitosti, ktoré máme pred sebou.”

MUDr. Branislav Trutz, generálny riaditeľ AbbVie Česká republika a Slovensko, k tomu dodáva: „Pre AbbVie je obdobie integrácie naozaj výnimočné. Sme nadšení z možností, ktoré máme teraz vďaka širokému a diverzifikovanému portfóliu pred sebou a ktoré nám ponúkajú príležitosť zmeniť veľa ďalších ľudských životov k lepšiemu. Tešíme sa na našu spoločnú úspešnú budúcnosť.“

Stabilné postavenie spoločnosti pre dlhodobý rast v kľúčových terapeutických oblastiach

Táto akvizícia významne rozširuje a diverzifikuje výnosovú základňu AbbVie, dopĺňa súčasné vedúce postavenie AbbVie v oblasti imunológie s liekom Humira®, tiež novo uvedenými liekmi SkyriziTM a RinvoqTM a v oblasti hematoonkológie s liekmi Imbruvica® a Venclyxto®. Allergan prináša nové príležitosti pre rast v neurológii s liečbou Botox® Therapeutics a liekmi Vraylar® a UbrelvyTM a globálne obchodné aktivity v lekárskej estetike s poprednými značkami, vrátane Botox® a Juvederm®.

Toto diverzifikované portfólio produktov už uvedených na trh podporí súčasnú rastovú platformu AbbVie (s výnimkou lieku Humira) k dosiahnutiu tržieb približne 30 miliárd USD za celý rok 2020 s kombinovanými výnosmi približne 50 miliárd USD. Pre spoločnosť bude rovnako znamenať posilnenie dlhodobého potenciálu rastu, rastúce dividendy a investície do inovácií vo všetkých terapeutických oblastiach. Spoločnosť očakáva rýchle umorovanie navýšeného dlhu pomocou zvýšeného prevádzkového peňažného toku.

Okrem toho, v súvislosti s uzatvorením akvizície zvolilo predstavenstvo AbbVie Thomasa C. Freymana, bývalého výkonného viceprezidenta a finančného riaditeľa spoločnosti Abbott, do predstavenstva AbbVie. Thomas C. Freyman doteraz pôsobil v predstavenstve spoločnosti Allergan.

Finančné podmienky

V súlade s podmienkami akvizičnej zmluvy získajú akcionári spoločnosti Allergan 0,8660 akcie skupiny AbbVie a 120,30 USD v hotovosti za každú akciu spoločnosti Allergan v celkovej protihodnote 193,23 USD za akciu spoločnosti Allergan (na základe uzatváracej ceny kmeňových akcií skupiny AbbVie zo 7. mája 2020 vo výške 84,22 USD). Kmeňové akcie spoločnosti Allergan sa prestali obchodovať na newyorskej burze 8. mája, vrátane.

O AbbVie

O AbbVie

