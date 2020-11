Abonentný koncert Slovenskej filharmónie v piatok 27. novembra s návštevníkmi aj online

Slovenská filharmónia uvedie piatkový symfonický koncert, 27. novembra 2020, prednostne pre abonentov cyklov AD, BE, A a B. Na základe aktuálne zverejnených informácií vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva vo Vestníku vlády, platnej od pondelka 16. novembra 2020, môžeme obsadiť 50% kapacity sály. Dodržíme sedenie v každom druhom rade.

Koncert platí pre držiteľov abonentiek aktuálnej koncertnej sezóny, ktorých koncerty sa mali pôvodne konať vo štvrtok 26. a v piatok 27. novembra – cykly AD, BE, A a B. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa uskutoční len piatkový termín pre všetkých uvedených abonentov.

Slovenská filharmónia uvedie piatkový koncert pod taktovkou bývalého šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Emmanuela Villauma, ktorý zastával tento post v rokoch 2009-2016. V súčasnosti je Emmanuel Villaume hudobným riaditeľom a šéfdirigentom PKF — Prague Philharmonia a hudobným riaditeľom Opery Dallas. Spolupracuje s opernými domami ako Metropolitná opera či Royal Opera House a s umelcami ako Anna Netrebko či Benjamin Bernheim.

Na úvod koncertu zaznie predohra k opere Fidelio Ludwiga van Beethovena, ktorá vznikla ako oslava humanizmu a slobody v roku 1804. Nasledovať bude Symfónia A dur, KV 201 osemnásťročného Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá pochádza z roku 1774, keď sa skladateľ dostal do sporu so salzburským arcibiskupom Colloredom. Wagnerova Siegfriedova idyla pre komorný orchester vznikla v roku 1869 ako skladateľov narodeninový darček manželke Cosime a zároveň je táto intímna skladba holdom synovi Siegfriedovi. Nebude chýbať francúzska hudba – Debussyho Svit luny, jedno z najznámejších diel hudobného impresionizmu a suita Moja matka hus, ktorá je jedným z mála diel Mauricea Ravela, napísaných na rozprávkový námet.

Foto: Slovenská filharmónia

Koncerty Slovenskej filharmónie sa budú konať za dodržania aktuálnych hygienických opatrení – povinné nosenie rúšok a bezdotyková dezinfekcia rúk. Zároveň sa realizuje periodická aerosolová priestorová dezinfekcia. Bufet SF počas prestávky nebude k dispozícii.

Koncert sa začne o 19.00 h a Slovenská filharmónia ho odvysiela aj v priamom prenose na stream.filharmonia.sk a facebookovej stránke #SlovakPhil.

Tešíme sa na váš potlesk v Slovenskej filharmónii!

Slovenská filharmónia pokračuje koncertom s publikum v nedeľu 29. novembra 2020 o 16.00. V Koncertnej sieni SF zaznie Adventný koncert I v interpretácii Slovenského komorného orchestra (um. vedúci Ewald Danel) a Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Jozef Chabroň). Sólistami popoludnia budú členovia Slovenského filharmonického zboru – Marianna Gelenekyová soprán, Ivan Rychlo tenor, Andrej-Marek Kaňa bas. Na programe zaznie Omša G dur, D. 167 Franza Schuberta a Biblické piesne, op. 99 Antonín Dvořák. Vstupenky na Adventný koncert sú v predaji v Pokladnici SF.

EMMANUEL VILLAUME

Foto: Ján F. Lukáš

Dirigoval počas svojej kariéry vystúpenia s tými najprominentnejšími opernými súbormi a symfonickými orchestrami z celého sveta. Od sezóny 2015/2016 je šéfdirigentom PKF – Prague Philharmonia. Na jeseň 2020 zaháji už svoju ôsmu sezónu tiež ako hudobný riaditeľ Opery v Dallase. V sezóne 2020/2021 sa Emmanuel Villaume vracia do Metropolitnej opery v New Yorku (Romeo a Júlia), Lyric Opera v Chicagu (Samson a Dalila) a do Opery v Dallase, kde zastáva post hudobného riaditeľa (Figarova svadba, Lohengrin a svetová premiéra „The Diving Bell and the Butterfly“). Emmanuel Villaume je spoločne so sopranistkou Dianou Damrau držiteľom prestížnej nemeckej ceny ECHO Klassik 2017 v kategórii Operný album roka za nahrávku Meyerbeerových árií. V decembri 2017 naštudoval v Metropolitnej opere v New Yorku očakávanú inscenáciu Pucciniho Toscy, ktorá bola prenášaná v rámci projektu MET: Live in HD do viac ako 2000 kín v 73 krajinách sveta. V sezóne 2018/2019 naštudoval Bizetovho Lovca perál v Metropolitnej opere, Massenetovho Dona Quijota v Deutsche Oper Berlin a v domovskej opere v Dallase uviedol hneď tri inscenácie – Wagnerovho Blúdiaceho Holanďana, Bizetovu Carmen a Pucciniho Manon Lescaut. Pravidelne spolupracuje s operami v San Franciscu, Los Angeles, Montreale, Kráľovskou operou Covent Garden v Londýne, Washingtonskou národnou operou, Teatro Colón v Buenos Aires, Tokyo Bunka Kaikan a Opéra Bastille v Paríži. Dirigoval predstavenia v Bavorskej štátnej opere, Deutsche Oper Berlin, Teatro La Fenice, Teatro Regio di Torino, Teatro Real v Madride, Gran Teatre del Liceu v Barcelone, Opéra de Monte-Carlo a ďalších. Na slávnom festivale Klangbogen vo Viedni uviedol Menottiho Goyu s Plácidom Domingom v titulnej úlohe. Popri opernej tvorbe sa aktívne venuje aj práci so symfonickými telesami. V rokoch 2009 – 2016 bol šéfdirigentom Slovenskej filharmónie. Spolupracoval s Losangeleskou filharmóniou, Chicagskými, Montrealskými, Sanfranciskými, Hous tonskými a Bostonskými symfonikmi, Kráľovskou filharmóniou v Londýne, Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, NHK Symphony Orchestra v Tokiu a ďalšími. V roku 2008 vystúpil s Čínskym národným operným orchestrom v rámci Letných olympijských hier v Pekingu. Z ďalších vrcholov menujme koncerty v newyorskej Avery Fisher Hall na Richard Tucker Gala 2014, s Juilliard Orchestra v Alice Tully Hall, na Grant Park Music Festival v Chicagu, festivale Biele noci v Mariinskom divadle v Petrohrade a európske koncertné turné s Čajkovského operou Jolanta so sopranistkou Annou Netrebko v Luzerne, Kodani, Monte Carle a londýnskej Royal Albert Hall. Pripomeňme aj jeho početné vystúpenia na prestížnom americkom festivale Spoleto, kde v rokoch 2001 – 2010 pôsobil ako hudobný riaditeľ jeho americkej divízie v Charlestone. Jeho projekty s PKF – Prague Philharmonia zahŕňajú nahrávky s Annou Netrebko a Benjaminom Bernheimom pre label Deutsche Grammophon, tri CD pre Warner Classics (okrem iného profilovú nahrávku Ravel. Debussy. Bizet z roku 2018), z ktorých album Héroïque s Bryanom Hymelom získal nomináciu na International Opera Awards 2016, či špeciálne silvestrovské gala v Royal Opera House Muscat v Ománe. V januári 2017 absolvoval s orchestrom mimoriadne úspešné turné po USA, ktoré okrem iného zahŕňalo koncerty v Davis Symphony Hall v San Franciscu a Copley Symphony Hall v San Diegu. Emmanuel Villaume sa narodil v roku 1964 v Štrasburgu a vyštudoval hudbu na Conservatoire de Strasbourg. Neskôr pokračoval v štúdiách na parížskej Sorbone, kde získal diplom v odbore literatúra, filozofia a muzikológia. Ako autor erudovaných muzikologických článkov bol už vo veku dvadsaťjeden rokov menovaný dramaturgom Rýnskej národnej opery v Štrasburgu. Je držiteľom čestného doktorátu z University of Indianapolis. Maestro Villaume žije striedavo v Paríži a v Dallase.

