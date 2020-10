AC/DC vydajú po šiestich rokoch nový album. Vypočujte si prvý singel

Austrálska rocková kapela AC/DC ohlásila vydanie nového albumu s názvom Power Up. Bude to prvá štúdiovka od vydania albumu Rock or Bust, ktorý sa dostal na trh v novembri 2014.

O produkciu sa postaral Brendan O’Brien, ktorý sa podieľal aj na dvoch predchádzajúcich albumoch Rock or Bust a Black Ice (2008).

Prvý singel

Power Up vyjde 13. novembra a bude obsahovať celkovo 12 skladieb.

Kapela z očakávanej novinky zverejnila prvú ochutnávku s názvom Shot In The Dark. „Je to silný singel zo silného rockového albumu. Keď si ho vypočujete, budete ihneď vedieť, že sú to AC/DC, a o to nám vždy išlo,“ povedal pre britský magazín NME gitarista Angus Young.

Reunion

Formácia nedávno potvrdila, že sa do nej vrátili spevák Brian Johnson, bubeník Phil Rudd a basgitarista Cliff Williams. Okrem nich a spomínaného Younga v zostave pôsobí aj gitarista Stevie Young.

Pätica pracovala na nových skladbách od roku 2018.

Ich autormi sú Angus a jeho zosnulý brat Malcolm Young. „Mali sme piesne, na ktorých AC/DC nikdy nemali šancu spoločne robiť a je úžasné, že teraz sa chcel každý z nás stať ich súčasťou. Podarilo sa nám priniesť naspäť takých AC/DC, akých svet spoznal po smrti Bona Scotta v roku 1980,“ vyhlásil 65-ročný Young.

Členovia Rock’n’rollovej siene slávy

AC/DC založili v roku 1973 bratia Malcolm a Angus Youngovci. Na celom svete predali viac ako 200 miliónov kópií nahrávok. Zo siedmich nominácií sa im podarilo zatiaľ získať jednu cenu Grammy. V roku 2003 ich uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

Tracklist albumu Power Up:

1. Realize

2. Rejection

3. Shot in the Dark

4. Through the Mists of Time

5. Kick You When You’re Down

6. Witch’s Spell

7. Demon Fire

8. Wild Reputation

9. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red