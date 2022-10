Adam Žampa sa v „obráku“ v Söldene prebojoval do 2. kola, jeho brat však ďalej nejde

Na úvodných tohtosezónnych pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní sa v rakúskom Söldene prebojoval Adam Žampa do 2. kola obrovského slalomu mužov.

Po prvom kole mu patrí 19. priečka s mankom 1,86 s na lídra. Tým je Švajčiar Marco Odermatt, ktorý vedie s náskokom 41 stotín sekundy pred Nórom Lucasom Braathenom.

Chyba ho „vyhecovala“

„Odstupy sú minimálne. Mrzí ma akurát chyba v hornej časti. Tá ma však ‚vyhecovala‘ do spodku trate. V druhom kole treba ísť naplno a vyťažiť čo najviac. Sneh je perfektný. Čakal som, že to bude rozbité, pripravili to fajn. Má sa však vyčasiť a bude možno 15 stupňov. Dúfam, že budú regulárne podmienky,“ povedal Adam Žampa pri mikrofóne RTVS.

Andreasovi jazda nevyšla

Andreas Žampa dosiahol v porovnaní s bratom o takmer dve sekundy horší čas a do 2. kola nepostúpil, klasifikovali ho na 54. mieste z celkového počtu 70 štartujúcich.

„Bohužiaľ, nevyšlo to, ako som chcel. Stratil som rýchlosť a to ma stálo čas. Trať bola super, ale predsa len, s vyšším číslom je to náročnejšie. Nezabodoval som, ale pokračujem ďalej a viem, že to príde. Dúfam, že Adamovi vyjde druhé kolo,“ poznamenal Andreas Žampa.

Druhé kolo obrovského slalomu v Söldene sa začne o 13.05 h SEČ, Adam Žampa sa predstaví ako dvanásty v poradí.