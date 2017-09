Advokát má dostať desiatky miliónov za arbitráž s Enelom, OĽaNO hovorí o tunelovaní Gabčíkova

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Opozičná strana OĽaNO možno začne zbierať podpisy na odvolanie ministra hospodárstva Petra Žigu.

Ako uviedol na stredajšej tlačovej besede poslanec za OĽaNO Jozef Viskupič, dôvodom má byť výška odmeny advokátskej kancelárii Radomíra Bžána za zastupovanie Slovenska v medzinárodnej arbitráži s talianskou spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.

Odmena za vyhratú arbitráž by sa mala podľa pôvodnej zmluvy medzi spoločnosťou MH manažment a spomínanou advokátskou kanceláriou vyšplhať až na 64 miliónov eur.

V parlamente začnú zbierať podpisy

„Ide o pokračovanie tunelovania Gabčíkova. Kamarátom a spriazneným firmám rozdáva vláda milióny eur,“ povedal Viskupič s tým, že spomínaný Radomír Bžán má byť kamarátom bývalého ministra Jána Počiatka. „Vieme to z medializovaných informácií. Prepojenie je mediálne známe,“ doplnil Viskupič.

Ako ďalej uviedol poslanec za OĽaNO Eduard Heger, ak minister hospodárstva Peter Žiga neodvolá do piatku šéfa spoločnosti MH manažment, začne ich strana zbierať podpisy na jeho odvolanie v parlamente. „Ešte má možnosť konať zodpovedne,“ dodal Heger.

Minister hospodárstva Peter Žiga nechápe, prečo by mal byť za spomínaný dôvod odvolávaný práve on. „Viete, odvolávaný môžete byť za niečo, za čo ste zodpovedný. V žiadnom prípade necítim zodpovednosť za túto zmluvu, ktorá bola podpísaná ešte v roku 2015, keď som pôsobil na úplne inom úrade. Zároveň nemám pocit, že niečo už bolo vyplatené a ja som vyzval vedenie MH manažmentu, bývalého Fondu národného majetku, aby rokovalo s právnou kanceláriou o znížení tejto sumy,“ reagoval Žiga.

Suma by sa mala znížiť

Ako uviedol minister, advokátska kancelária na základe uzatvorenej zmluvy môže získať odmenu vo výške zhruba 11 %, pričom podľa zákona nesmie odmena prekročiť 20 %.

„Myslím si však, že by malo dôjsť k výraznému zníženiu tejto sumy. Je to veľká suma, ale treba za tým vidieť aj nejakú prácu. Bol zachránený majetok v hodnote asi 700 miliónov eur. Teraz je to na rokovaní. Nechám MH manažment rokovať o znížení odmeny a v prípade, že nebudú úspešní, som pripravený do toho vstúpiť aj ja,“ konštatoval minister s tým, že o potrebe znížiť odmenu pre advokátsku spoločnosť s ním hovoril aj samotný predseda vlády.

Súd označil dokumenty za neplatné

Odvolanie predsedu predstavenstva štátnej spoločnosti MH manažment Patrika Bačíka žiada aj najsilnejšia opozičná strana SaS.

„Bačík ako bývalý šéf Fondu národného majetku podpísal v roku 2015 s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána zmluvu, podľa ktorej má tá dnes nárok na honorár za právne služby v spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo vo výške 64 miliónov eur. Je to absurdne vysoká čiastka, ktorá nemá na Slovensku obdoby,“ tvrdí SaS. Ako upozornil poslanec za SaS Karol Galek, spomínaná odmena je škandalózna aj z iného dôvodu.

,„Rozhodnutie arbitrážneho súdu vo Viedni v kauze Gabčíkovo je totiž pre Slovensko Pyrrhovým víťazstvom. Dnes nie je jasné, komu vlastne patrí vodné dielo Gabčíkovo. Za neplatné totiž boli súdom označené zmluva o prevádzke, zmluva o odškodnení a neplatnou sa tak stala aj dohoda o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov. Vznikol jeden veľký chaos a napriek tomu má niekto nárok na 64 miliónovú odmenu?“ pýta sa Galek.

Rozsudok v prospech Slovenska

Začiatkom júla tohto roka informoval premiér Robert Fico, že pokus Slovenských elektrární získať od štátu kompenzáciu za prevzatie Vodnej elektrárne Gabčíkovo v medzinárodnej arbitráži nevyšiel. Arbitrážny súd totiž vydal rozhodnutie, ktorým celý návrh spoločnosti zamietol.

Slovenské elektrárne za prevzatie Gabčíkova štátom žiadali odškodnenie vo výške necelých 590 mil. eur. V tejto sume mali byť zahrnuté technológie a aktíva Gabčíkova, ktoré elektrárne odovzdali Vodohospodárskej výstavbe, ako aj tržby po odpočítaní nákladov za 22 rokov prevádzky vodnej elektrárne.

V hre sú stále aj ďalšie súdne spory, ktoré štát so Slovenskými elektrárňami pre Gabčíkovo vedie. V nich naopak Vodohospodárska výstavba od talianskeho investora žiada odškodné za deväť rokov podľa štátu protiprávnej prevádzky elektrárne. Spolu ide podľa Žigu zhruba o 480 mil. eur, ktoré však ešte podliehajú rozhodnutiam súdov.