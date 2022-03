Agatha Christie stále obľúbená. Na Slovensku rastú jej predaje

Stále nové a nové vydania jej kníh. Výberovky s Herculom Poirotom. Veľké luxusné vydania s poviedkami Hercule Poirot a slečna Marplová…

O knihy od Agathy Christie je na Slovensku čoraz väčší záujem. Za posledných 5 rokov sa predalo takmer 100-tisíc kusov. Ročne vyjde cez 10 jej kníh v slovenčine, naposledy knihy Po pohrebe, Vrecko plné zrna a v apríli vyjde veľmi obľúbený príbeh Mŕtva v lodenici , ktorý vydavateľstvo Slovenský spisovateľ považuje za tzv. trojáčkový. Teda titul, o ktorý je veľký záujem.

Aj vyše 100 rokov po zrode detektíva Hercula Poirota sa jeho príbehy predávajú ešte viac. Vôbec najpredávanejšou na Slovensku je úplne prvá kniha s Poirotom – Vražda na zámku Styles . V nej nám predstavila belgického detektíva, trošku čudáka, napohľad starého, ufrflaného chlapa…no rýchlo sa z neho vykľuje geniálny detektív, ktorý všetkých strčí do vrecka.

Mimochodom, táto kniha zaznamenala po svojom vydaní v roku 1920 len slabý ohlas, predalo sa 2000 kusov. No už ďalšia detektívka Vražda Rogera Ackroyda sa stala bestsellerom.

Na Slovensku sa darilo aj detektívka Záhada modrého vlaku a samozrejme tým najlepším príbehom, ktoré Agatha Christie stvorila: Vražda v Orient Exprese, Desať malých černoškov, Smrť na Níle , Nemý svedok, Vraždy podľa abecedy, či Päť malých prasiatok.

Výborne sa darilo aj poslednej knihe s Poirotom Opona, ktorú Christie napísala ešte počas druhej svetovej vojny, no potom ju zamkla do trezoru a tam čakala na vydanie až do roku 1975.

Pozrite si rebríček 7 najlepších detektívok od Agathy Christie .

Agatha Christie. Foto: Bux.sk

Stále obľúbená Agatha Christie

Agathy Christie má stále množstvo fanúšikov najmä vďaka samotným príbehom. Ponúka kvalitnú zápletku, výnimočné postavy (Hercule Poirot, i slečna Marplová) a tiež dokázala vykresliť jedinečnú atmosféru. Christie je geniálna v tom, na aké rôzne spôsoby vyšetrovania a odhaľovania vrahov prišla. Všetky riešenia, s ktorými prišla, naozaj dokonale sedeli.

Samotný Hercule Poirot je fenoménom a ako tvrdí Daniela Kapitáňová, spisovateľka, veľká milovníčka a znalkyňa diela A.Christie: „Agatha Christie je liek, po ktorom všetko bolí menej.“ Krásne o nej, jej knihách, i postavách rozpráva v tomto Knižnom podcaste .

Podľa nej je dnes priveľa brutálnych a krvavých detektívok. A my proste máme chuť oddýchnuť si, zrelaxovať pri dobre napísanej detektívke, z ktorej netečú potoky krvi a nevybuchujú ľudia. V tomto sú detektívky A.Christie jedinečné a aj preto čoraz častejšie po nich siahame.

K popularite kníh Agathy Christie prispeli aj filmové a televízne adaptácia. Či už seriál s Davidom Suchetom, ktorý hral Hercula Poirota takmer 25 rokov.

Ale aj filmy, ako Vražda v Orient exprese roku 2017 s hviezdnym obsadením: Kenneth Branagh, Penelope Cruz, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeifer, či Willem Dafoe.

Či pred pár týždňami ďalšia filmová adaptácia, tentoraz Smrť na Níle, opäť s Kennethom Branaghom v role Hercula Poirota.

Jednoducho, Agatha Christie je už vyše 100 rokov zárukou kvalitnej a čítavej detektívky, pri ktorej akoby sme spomalili a lepšie si ju vychutnávame.

Milan Buno, knižný publicista></center>

