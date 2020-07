Agentúra na podporu slovenského cestovného ruchu by mohla opäť vzniknúť do konca tohto roka

Podmienky pre vznik novej agentúry na podporu domáceho cestovného ruchu by mali byť pripravené do konca tohto roka. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) zároveň tvrdí, že nepôjde o obnovenie pôvodnej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR).

Tú jeho predchodca na poste Árpád Érsek (Most-Híd) zrušil ku koncu roka 2016 a zaradil do štruktúry ministerstva dopravy v rámci sekcie cestovného ruchu.

„Nerád by som hovoril o obnovenej Slovenskej agentúre pre cestovný ruch. Nemá ísť o resuscitáciu, ale o kompletnú zmenu nastavenia agentúry, aby nebola cestovnou kanceláriou na zahraničné kongresy, ale aby mala jasnú hodnotu pre slovenský cestovný ruch,“ povedal Doležal.

Marketingové zameranie pôvodnej agentúry by mali nahradiť jasné ekonomické kritériá po vzore ostatných krajín, pričom vložené finančné prostriedky by sa mali vrátiť napríklad trojnásobne. „Nalejeme miliardu, vrátia sa nám tri, nalejeme sto miliónov, vráti sa nám tristo,“ predpokladá minister dopravy.

Programové vyhlásenie

Opätovný vznik agentúry na podporu slovenského cestovného ruchu po vzore Rakúska je jedným zo zámerov programového vyhlásenia vlády Igora Matoviča (OĽaNO). Rozpočet agentúry by mal byť financovaný zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov podnikateľov, ktorí na výnosoch z turizmu priamo či nepriamo profitujú.

Finančná participácia súkromnej sféry podľa kabinetu zabezpečí hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov a zároveň priame prepojenie medzi agentúrou a odvetvím turizmu, ktoré má propagovať. Vláda tak chce zabezpečiť prezentáciu Slovenska doma a v zahraničí ako atraktívnej dovolenkovej a kongresovej destinácie.

Minister chce, aby sa v tejto súvislosti začalo hovoriť o konkrétnych cieľoch. „Na prípravu a vznik novej agentúry by nám mal stačiť druhý polrok tohto roku. Dôležité je nastavenie štruktúry, forma financovania, mapovacia štúdia, hlavné ciele. Myslím, že toto by sme mali stihnúť do konca roka,“ očakáva Doležal.

„Ak bude agentúra alebo táto forma agentúry vznikať zo zákona, bude to závisieť na legislatívnom procese. Ambícia je stihnúť to do konca roka, aby už nová letná sezóna mohla byť pod taktovkou tejto novej agentúry,“ dodal minister dopravy.

Zariadenia cestovného ruchu

Úlohou agentúry podľa vládneho programu bude dôsledné mapovanie a analýza zariadení cestovného ruchu v Slovenskej republike, propagácia slovenského cestovného ruchu v zahraničí, analýza a výskum jednotlivých zahraničných trhov, ktoré sú pre cestovný ruch na Slovensku dôležité.

Agentúra bude zároveň sprostredkúvať podnikateľom v cestovnom ruchu spätnú väzbu, aby vedeli svoju ponuku prispôsobiť požiadavkám potenciálnych turistov z rôznych častí sveta. Znovuobnovená agentúra bude zamestnávať odborníkov z oblasti marketingu a public relations.

Mala by aktívne rokovať so zahraničnými tour operátormi pri uzatváraní zmlúv na medzinárodných turistických veľtrhoch v prospech slovenských podnikateľov v turizme. Agentúra tiež bude partnerom pre organizácie cestovného ruchu, ktoré zabezpečujú rozvoj turistického ruchu v jednotlivých regiónoch krajiny.