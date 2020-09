Agentúra SARIO pre slovenské firmy pripravila dve podujatia so svetovými menami vesmírneho a leteckého sektora

Slovensko bude 10. septembra 2020 centrom vesmírneho a leteckého priemyslu. Agentúra SARIO prináša ďalšie dve podujatia zamerané na podporu diverzifikácie slovenských firiem smerom k vysokotechnologickým sektorom – Slovak Space Tech Day a Slovak Aviation Industry Day.

Vesmírne a letecké kapacity sa zídu online na II. ročníku podujatia Slovak Space Tech Day zameranom na prezentáciu potenciálu slovenského vesmírneho sektora. Nosnou témou druhého ročníka s podtitulom „Emerging Space„sú aktuálne trendy vo vesmírnom sektore s dôrazom na nové krajiny, aktérov a segmenty tejto perspektívnej vysokotechnologickej oblasti. Medzi vystupujúcimi nebudú chýbať ani mená európskeho a svetového formátu, medzi nimi úradujúci výkonný riaditeľ Agentúry pre európsky globálny systém satelitnej navigácie (GSA) Pascal Claudel, generálny tajomník európskej asociácie vesmírnych firiem ASD Eurospace Olivier Lemaitre alebo bývalý riaditeľ NASA Ames Research Center Pete Worden.

Podujatie nadväzuje na úspešný prvý ročník zorganizovaný v júni 2019 v Košiciach, na ktorom sa stretli desiatky predstaviteľov firiem a výskumno-vývojových inštitúcií pôsobiacich vo vesmírnom sektore.

V ten istý deň, 10. septembra 2020, sa bude taktiež konať I. ročník podujatia Slovak Aviation Industry Day venovaný leteckému priemyslu a oblastiam ako je výroba lietadiel a komponentov, softvérové riešenia a inovácie v leteckej doprave.

Obe podujatia sa budú konať online a účasť na nich je bezplatná. Plná registrácia (s možnosťou účasti na konferencii aj online B2B párovaní so zahraničnými partnermi) je otvorená do 6. septembra 2020. Registrácia len na konferenčnú časť bude možná až do 8. septembra.

Podrobný PROGRAM podujatí s menami spíkrov

1. ročník Slovak Space Tech Day a I. ročník Slovak Aviation Industry Day organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Diverzifikačných služieb SARIO. Diverzifikačné služby sú novou aktivitou agentúry SARIO zameranou na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam s výrazným potenciálom rastu.

