Agresívni muži v Kapitole mali v pláne zavraždiť zvolených predstaviteľov, uviedol to FBI

Dav podporovateľov dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň násilne vtrhol do sídla amerického Kongresu a spôsobil tam nepokoje, chcel „zajať a zavraždiť zvolených úradníkov“.

V súdnych dokumentoch týkajúcich sa prípadu jedného z účastníkov, Jacoba Chansleyho, to uvádzajú federálni prokurátori.

Zanechal odkaz

Chansley je Arizončan, ktorý počas nepokojov vynikol tým, že bol polonahý, mal pomaľovanú tvár a na hlave chlpatú čiapku s rohmi. Po tom, ako vyšiel na pódium, na ktorom bol chvíľu pred ním viceprezident Mike Pence, podľa prokurátorov zanechal politikovi odkaz: „Je to len otázka času, spravodlivosť prichádza“.

„Silné dôkazy, vrátane Chansleyho vlastných slov a činov v Kapitole, podporujú to, že úmyslom výtržníkov v Kapitole bolo zajať a zavraždiť zvolených úradníkov vo vláde Spojených štátov,“ uvádzajú prokurátori v správe, v ktorej vyzývajú sudcu, aby muža udržal za mrežami. Pojednávanie o väzbe by sa malo podľa plánov uskutočniť ešte dnes.

Vyšetrovanie plánov

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vyšetruje, či niektorí výtržníci plánovali uniesť členov Kongresu a zadržiavať ich ako rukojemníkov. Sústreďuje sa pritom na mužov, ktorých bolo vidno s plastovými putami a slzným sprejom.

Podobné podozrenie vyjadrili prokurátori aj v prípade bývalého dôstojníka vzdušných síl, ktorý mal podľa nich takéto putá, pretože mal v úmysle „vziať si rukojemníkov“. Ministerstvo spravodlivosti však dosiaľ verejne nezverejnilo žiadne špecifické dôkazy o sprisahaniach ani nevysvetlilo, ako by ich výtržníci vykonali.

Na žiadosť prezidenta

Chansley, ktorý si hovorí QAnon šaman a bol dlhodobo účastníkom Trumpových zhromaždení, sa vzdal do rúk FBI v sobotu vo Phoenixe. Vyšetrovateľom povedal, že prišiel do Kapitolu „na žiadosť prezidenta, aby všetci patrioti prišli 6. januára 2021 do hlavného mesta“.

Muž čelí obvineniam z občianskych nepokojov, marenia úradného konania, výtržníctva v neprístupnej budove a demonštrácií v budove Kapitolu.

Dav násilných podporovateľov Trumpa vtrhol do sídla Kongresu, keď počítal hlasy Zboru voliteľov, aby potvrdil volebné víťazstvo Joea Bidena. Nepokoje si vyžiadali evakuáciu členov Snemovne reprezentantov a Senátu. Udalosti si vyžiadali päť mŕtvych.