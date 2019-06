Ak by Spojené štáty americké zaútočili na Irán, podľa Putina by to znamenalo katastrofu

DUBAJ 20. júna (WebNoviny.sk) – Ak by Spojené štáty vojensky zaútočili na Irán, znamenalo by to „katastrofu prinajmenšom pre daný región“. Vo štvrtok to počas tradičnej každoročnej televíznej debaty s občanmi vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.

Útok na Irán by podľa neho spôsobil eskaláciu násilia s nepredvídateľnými následkami. Putin pripomenul, že Irán naďalej dodržiava jadrovú dohodu, ktorú uzatvoril so Spojenými štátmi a ďalšími krajinami, a to aj napriek tomu, že samotní Američania od nej po nástupe Trumpa do úradu odstúpili.

Vzťahy medzi Iránom a Spojenými štátmi sa dramaticky vyostrili po útokoch na ropné tankery, ktoré v posledných týždňoch zaznamenali v Ománskom zálive. Spojené štáty z útokov obviňujú Irán, ten to však popiera.

Američania zatiaľ svoje obvinenia nepodložili žiadnymi relevantnými dôkazmi, zvyšné krajiny svetového spoločenstva sú aj preto zatiaľ v tejto otázke skôr opatrné.