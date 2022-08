Ak odstúpenie Matoviča počkalo dva mesiace, počká aj ďalšie dva, myslí si Grendel

Marián Kočner, Norbert Bödör a ďalší žijú v nádeji, že sa čoskoro vráti „šéf” k moci a všetko bude po starom. Napísal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) v statuse na sociálnej sieti Facebook.

„Nielen, ale aj pre toto je v záujme tejto krajiny dovládnuť vo štvorici so stabilnou parlamentnou väčšinou do konca funkčného obdobia,“ uviedol Grendel s tým, že to je najlepšie riešenie a všetky ostatné sú horšie.

Grendel dodal, že ak je cenou za dosiahnutie tohto cieľa odstúpenie ministra financií, minister financií odstúpi. „Ak to počkalo dva mesiace, počká to ďalšie dva, kým sa podmienky vyjednajú,“ myslí si.